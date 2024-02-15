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ТАСС

В Берлине признали, что Шольц говорил Путину о необходимости отвода сил от Киева

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Президент РФ в интервью Такеру Карлсону ранее отметил, что "европейцы, в частности", говорили России, что "нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ может подтвердить, что канцлер Олаф Шольц в марте 2022 года заявлял президенту России Владимиру Путину о необходимости отвода российских войск от Киева. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Я могу подтвердить, что это так", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том, что канцлер Шольц в марте 2022 года заявил Путину, что окончательное подписание мирного соглашения возможно только при отводе российских сил от Киева.

В интервью Такеру Карлсону Путин отметил, что "европейцы, в частности", говорили России, что "нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов". "Мои коллеги во Франции и Германии говорили: "Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева". Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева", - напомнил российский лидер.

"Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас", - резюмировал Путин в интервью. 

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Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
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