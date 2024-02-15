Крах попыток изолировать РФ и готовность к диалогу по Украине. Заявления Лаврова в Госдуме

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Попытки Запада, представляющего глобальное меньшинство, изолировать Россию провалились. Западная враждебность не только создала угрозы, но и открыла новые возможности для взаимодействия России с глобальным Востоком и Югом, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

В этих условиях суверенный внешнеполитический курс России поставил ее "в авангард борьбы за лучшее будущее мира", перед ней стоит задача формирования новой архитектуры континентальной безопасности на евразийском пространстве, уверен министр.

ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

Укрепление суверенитета

Основным направление работы на внешнеполитическом контуре "остается формирование благоприятных, безопасных условий для стабильного развития страны, укрепления ее суверенитета, повышение качества жизни наших людей".

Нарастание напряженности в мире происходит не по вине РФ, а из-за нежелания коллективного Запада во главе с США отказаться от курса на глобальное доминирование. "Близорукая политика" западного меньшинства поставила Россию перед необходимостью отстаивать свою позицию. "Выбор, сделанный президентом страны [Владимиром Путиным] при поддержке политического класса и всего народа на отстаивание жизненных интересов России, поставил нашу страну без преувеличения в авангард борьбы за лучшее будущее всего мира".

США, дестабилизируя регион за регионом, пытаются управлять хаосом, но на деле "они не знают, что творят".

Позиция по Украине

Россия остается открытой для политико-дипломатического урегулирования на Украине "на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий". Однако встретиться за столом переговоров "пока не получится" из-за нежелания "тех, кто объявил нам войну" учитывать позицию Москвы.

Провал попыток изолировать Россию

"Замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий санитарный кордон потерпели крах". Это вынуждены признавать и "сами застрельщики антироссийских инициатив". Тем не менее потенциал враждебности еще не исчерпан.

Запад продолжает усиливать давление на Россию и ее союзников, используя для этого "не только киевский режим, но и широкий арсенал инструментов гибридной войны в экономике, финансах, информационном пространстве, культуре, спорте".

В этом контексте Москве важно четко представлять намерения недоброжелателей и, опираясь на концепцию внешней политики, продолжать реализовывать суверенный внешнеполитический курс. "Враждебная линия коллективного Запада не только создает угрозы, но и открывает дополнительные возможности для нашей активности на различных географических направлений".

Развитие отношений с союзниками и партнерами

Россия и Китай в этом году отметят 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю историю уровне. "Наше партнерство играет стабилизирующую роль в мировых делах". В основе партнерства "лежит интенсивный и доверительный диалог наших лидеров - президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина".

Москва также работает над расширением своего дипломатического присутствия в Африке, которая призвана стать "одним из полюсов формирующегося многополярного мира".

Взаимодействие в международных объединениях

Россия будет продолжать работу в Группе двадцати и примет участие в министерской встрече G20 в Рио-де-Жанейро на следующей неделе. Совместно с государствами глобального Юга РФ продолжат пресекать попытки превратить "двадцатку" в инструмент достижения "узкокорыстных задач, включая украинизацию повестки дня этого объединения".

Попытки Запада лишить российскую делегацию права голоса в Парламентской ассамблее ОБСЕ возмутительны. Вопрос о выходе России из организации пока не обсуждался, но он "висит в воздухе". Последуют ли за РФ союзники - "это другой вопрос", их позицию "нужно учитывать в полной мере".

Москва работает над укреплением потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с союзниками, так как назрела "задача формирования новой архитектуры континентальной безопасности на евразийском пространстве".

О платежных системах

Необходимо продолжать работать над созданием альтернативных долларовым платежных платформ. Нужно добиться того, чтобы вопросы стратегического характера, безопасность и развитие государства не зависели от дискредитирующих себя механизмов, которые контролирует долгие годы Запад. Такая цель провозглашена, в частности в рамках БРИКС. Но на данном этапе вопрос создания единой валюты БРИКС "едва ли имеет перспективы".

Защита прав граждан РФ за рубежом

На фоне разбалансированной ситуации в мире безусловным приоритетом России остается защита прав российских граждан за границей.

МИД РФ делает "все необходимое, чтобы голосование за рубежом прошло на высоком организационном уровне" и россияне могли проголосовать на президентских выборах в марте. Кроме того, Москва, независимо от давления Запада на соотечественников, обеспечит поддержку празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне за рубежом.

Россия будет делать все возможное, чтобы возобновить процесс приднестровского урегулирования группой "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) и не позволит, чтобы порядка 200 тыс. граждан РФ в Приднестровье стали жертвами очередной авантюры Запада по дестабилизации в регионе.