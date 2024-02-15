Американский обозреватель: США должны как можно скорее вывести войска с Ближнего Востока

Военное присутствие США на Ближнем Востоке способно привести к многочисленным проблемам для американской армии и будет и далее способствовать эскалации насилия в регионе. Такую точку зрения выразил обозреватель информационного агентства Bloomberg Андреас Клут, анализируя последние события в Передней Азии.

Сейчас американский военный контингент на Ближнем Востоке в совокупности насчитывает около 46 тысяч военнослужащих. Они размещаются в 11 странах региона. По утверждению обозревателя, из-за того, что эти силы сосредоточены в Передней Азии, остаются ослабленными позиции США в Восточной Европе и Восточной Азии.

Еще одна серьезная проблема – это то, что американские военные базы на Ближнем Востоке, особенно в Сирии и Ираке, являются мишенями для постоянных атак со стороны поддерживаемых Ираном радикальных группировок. Так, по базе США в Иордании был нанесен удар с помощью беспилотного летательного аппарата, в результате чего погибли трое американских военнослужащих.

Конечно, в условиях продолжающихся боевых действий в секторе Газа полный вывод американских войск с территории региона, считает Клут, был бы преждевременным. Но как только израильская операция завершится, то Белому дому необходимо оперативно вывести военные контингенты с территорий стран Ближнего Востока.

Американский солдат, стоящий на страже в иорданской пустыне, не может одновременно охранять границу НАТО в Эстонии, демилитаризованную зону на Корейском полуострове или филиппинские отмели в Южно-Китайском море

- подчеркивает обозреватель.

Клут считает преувеличенными рассуждения о том, что Россия или Иран попытаются усилить свои позиции на Ближнем Востоке после вывода американских войск. Ведь Израиль вполне способен и сам защитить себя от Ирана, а Россия, пишет обозреватель, сосредоточена на Восточной Европе, в меньшей степени – на Сирии и ряде африканских государств.

Таким образом, по мнению Клута, оперативный вывод американских войск из Передней Азии не принес бы Соединенным Штатам значительного ослабления позиций, но позволил бы усилить возможности на более важных в стратегическом отношении направлениях.