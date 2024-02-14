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ТАСС

Белый дом не готов сказать, когда в США завершат обучение летчиков ВСУ применению F-16

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что вопрос необходимо обсуждать с Министерством обороны США

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Белый дом сейчас не готов назвать сроки завершения подготовки в США украинских летчиков к боевому применению истребителей F-16. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Журналист попросил его уточнить, когда будет завершено обучение летчиков ВСУ, а также пояснить, как обстоит ситуация с отправкой F-16 на Украину. "Вам следует обсуждать это с Министерством обороны США. У меня нет информации об этом", - сказал Кирби.

Сотрудник СНБ прокомментировал так высказывания командующего Национальной гвардии генерала Армии США Дэниела Хокансона. Он на прошлой неделе, говоря о подготовке в США украинских летчиков применению F-16, сообщил, что у Пентагона есть средства "на продолжение уже начатой подготовки". Хокансон добавил, что в Национальной гвардии рассчитывают завершить обучение этих летчиков "позднее в текущем году". Он подчеркнул, что "на подготовку большего числа пилотов потребуется больше ресурсов".

В конце января журнал Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что четыре украинских летчика проходят подготовку к боевому применению истребителей F-16 в американском штате Аризона.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания в текущем году. Выступая на брифинге по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по координации поставок Киеву оружия и военной техники, она отметила, что программа подготовки украинских летчиков к эксплуатации F-16 "идет по плану". 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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