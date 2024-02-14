Европа не поняла угроз Трампа. Он дал ей самый последний шанс (Politico, США)

Politico: Европа больше не рассчитывает на гарантии безопасности США

Заявление Трампа о том, что он не стал бы защищать Европу, многое говорит о политике США, сообщает Politico. Европейские страны теперь рискуют остаться сами по себе. И это — последняя для них возможность достигнуть стратегической автономии и отделиться от всемогущего старшего брата, пока не стало поздно.

Мэтью Карничниг

Теперь, когда фаворит республиканцев приглашает Путина напасть на некоторых союзников США по НАТО, Европа может всерьез задуматься о собственной обороне.

Никакой стратегии в этом нет — но по крайней мере, это самостоятельность.

Одним ударом сплеча Дональд Трамп в выходные дни высвободил Европу из прокрустова ложа американского пузыря безопасности.

"Я не стану вас защищать; на самом деле, я буду призывать их делать все, что они, черт побери, захотят, — заявил Трамп одному европейскому лидеру (согласно его собственному утверждению), рассказывая о том, как он отреагирует, если Россия нападет на его страну. — Вы должны платить!"

Не особенно важно, что речь шла о действиях Трампа в том случае, если другие страны НАТО откажутся выделять на оборону два процента от своего ВВП, как установлено правилами блока. Бросив тень сомнения на приверженность Америки Североатлантическому альянсу столь откровенно и решительно, он, по сути дела, пронзил пикой самое сердце альянса.

Практически не важно и то, победит он на выборах или нет. Европа в данный момент сама по себе и в одиночестве.

Выборы помогут решить лишь один вопрос европейской безопасности: вопрос о том, когда распадется НАТО.

Конечно, администрация Байдена с этим не согласится — и будет утверждать, что, если ее человек одержит верх и переизберется, НАТО, как и всегда, будет в безопасности.

Но как долго?

Дискутируя на тему высказываний Трампа, большинство людей правых взглядов сходится во мнении, что его заявления идут вразрез с американскими интересами. Но для Европы в данный момент это фактически неактуально. С ее стороны это подлинное безумие — раз в четыре года отдавать будущее собственной безопасности на усмотрение примерно 50 000 избирателей из колеблющихся американских штатов (примерно такая разница в количестве голосов определила победителя на последних президентских выборах).

Реальность такова. Кто бы ни победил в ноябре, приверженцы курса "Сделаем Америку снова великой" на какое-то время останутся важным фактором в американской политике. Кто осмелится утверждать, что наследник Трампа из Великой старой партии откажется от его антинатовских наклонностей? Это риск, и Европа не может его игнорировать.

Даже в качестве кандидата Трамп демонстрирует огромную степень своего влияния на Республиканскую партию. На прошлой неделе он вынудил ее заблокировать проект закона о военной помощи Украине, в которой та остро нуждается. Американский конгресс еще может отправить дополнительную помощь на Украину. А может и не отправить.

Вывод таков: рассчитывать на Америку становится слишком рискованно.

Если задуматься о том, что поставлено на карту (а речь идет о подчинении Европы России), то получается, что у Европы нет выбора, кроме подготовки плана Б.

Но пока европейские лидеры только злятся и все отрицают.

"Любое предположение о том, что союзники не станут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и увеличивает риск для американских и европейских солдат", — заявил в прошлые выходные генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это было одно из множества аналогичных заявлений, авторы которых резко осудили экс-президента США.

Хорошо, и что дальше?

По правде говоря, Европа может винить только себя за то, что попала в такую трясину. Трамп уже несколько лет твердит об отстающих членах НАТО, но его вряд ли можно назвать изобретателем этого жанра. Американские президенты, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, регулярно жалуются на то, что их европейские партнеры паразитируют и живут за чужой счет, надеясь на защиту со стороны Америки.

Европейцы не желают слышать о том, что Трамп говорит правду. Они действительно сидят на шее у Америки. Но вряд ли стоит рассчитывать на то, что Соединенные Штаты будут до скончания века оплачивать европейскую безопасность.

Но когда Трамп в 2020 году проиграл Байдену, всем казалось, что ситуация вернулась в прежнее русло. Байден, всю жизнь придерживавшийся идей трансатлантизма, постарался устранить ущерб, нанесенный альянсу Трампом. Ради этого он позволил европейцам вернуться в свою зону комфорта.

Хотя в целом расходы на оборону в Европе в последние годы увеличились — что естественно, учитывая военные действия России против Украины — однако их явно недостаточно. Например, в 2023 году только 11 из 31 члена НАТО выполнили свои обязательства по расходам на оборону, что подтверждается официальными данными альянса. Германия, ставшая основным объектом нападок Трампа, пока не добралась до показателя в 2%. Такое возможно в текущем году, но исключительно благодаря спаду в немецкой экономике.

По правде говоря, Байден со своими теплыми объятиями убаюкал Европу, и у нее снова появилось ложное чувство безопасности. Вместо того, чтобы перевести экономику на военные рельсы, увеличить производство оружия и возродить воинскую обязанность в странах вроде Германии, где от нее отказались, Европа уютно уселась на коленях у Америки.

Вряд ли следует удивляться тому, что континент с его щедрой системой социального обеспечения и пацифистским населением пошел по пути наименьшего сопротивления (за примечательным исключением в лице Прибалтики и Польши).

После того, как Россия в феврале 2022 года начала полномасштабную военную операцию на Украине, фокус дебатов в Германии постепенно сместился с вопросов войны и мира и перешел на тепловые насосы и массовую миграцию. Страна наращивает объемы помощи Украине, а вот мысли граждан блуждают где-то в других сферах. За последний год в представлениях немцев о внешних угрозах Россия сместилась с первого на седьмое место, о чем свидетельствуют опубликованные на этой неделе результаты социологического исследования.

Любящий метать громы и молнии Трамп наверняка изменит направление европейского стратегического компаса.

Французский президент Эммануэль Макрон много говорит о "стратегической автономии" Европы, однако его страна ничего не сделала для того, чтобы превратить эти слова в реальность.

Начать следует с вопроса о ядерном оружии. У Европы, точнее, у Франции и Британии в распоряжении около 500 единиц такого оружия. Это довольно скромно по сравнению с Россией, у которой почти 6 000 боезарядов. Но ни Франция, ни Британия не собираются применять свое ядерное оружие для защиты остального континента.

Решать такие вопросы трудно, и на это требуется много времени. Европе надо не только восстанавливать свои армии. Ей нужно перепрограммировать свое коллективное сознание. Приближается вторая годовщина с начала российской специальной военной операции с ее неудачным маршем на Киев, но вооруженный конфликт и его последствия для европейской безопасности остаются полной абстракцией для многих европейцев, особенно для жителей западной части континента.

Даже если Европа и пробудилась, осознав новые реалии — уже может быть слишком поздно. На бумаге ее коллективные военные расходы в три раза превышают российские, а ее экономика во много раз больше, чем у России. Поэтому она вполне может о себе позаботиться. Но проблема заключается в том, что у Европы время подходит к концу.

Чтобы заменить американскую военную мощь, которой НАТО лишится в случае ухода США, понадобятся десятилетия и бесчисленные миллиарды. Между тем, большинство европейских лидеров никак не может признать суровую реальность. А она такова: они, по сути дела, уже лишились американской защиты.

Представьте на секунду, что в начале 2025 года Трамп вступает в должность президента, а Путин с наступлением весны решает проверить решимость Североатлантического альянса и вводит войска в Эстонию (подобные заявление о планах России вторгнуться в какую-либо из европейских стран не соответствуют действительности — прим. ИноСМИ). Пойдет ли Трамп на риск ядерной конфронтации с Путиным из-за крошечной Эстонии? Ответ вы знаете.

Более фундаментальный вопрос заключается в том, сумеют ли европейцы объединиться и защитить себя без направляющей руки Вашингтона. История учит, что они останутся верны себе и погрузятся в хаос. Вспомните, как действовала Европа, когда в 1990-е годы распадалась Югославия.

Европа не сможет остаться сплоченной без США, — сказал Байден в сенате в 1995 году во время кризиса в Боснии. — В Европе нет нравственного центра".

Сейчас у континента появилась возможность доказать его неправоту.

Если Европе удастся это сделать, благодарить ей придется всего одного человека.