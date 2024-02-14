Потенциал российской армии в плане восполнения понесенных в результате боевых действий потерь в бронетехнике, включая танки, очень высок. К такому выводу пришли эксперты Международного института стратегических исследований.

Как утверждают в этом аналитическом центре, запасы танков у России очень велики, что позволяет быстро восполнять потери в бронетехнике в ходе украинского конфликта. По версии института, Россия якобы утратила 3000 танков во время спецоперации. Правда, подобные цифры никогда не называло Министерство обороны РФ, так что это скорее обычная вражеская пропаганда, а реальность совсем иная, чем хотелось бы западным или украинским аналитикам.

Еще один интересный нюанс – эксперты института утверждают, что каждый месяц ВС РФ могут получать до 90 танков взамен утраченных. На складах российской армии находится большое количество бронетехники, и вся она в перспективе может быть задействована в конфликте.

Какой же вывод делают из своих данных представители этой аналитической организации? Они считают, что запасы военной техники позволят России выдержать не менее трех лет боевых действий. Но только и Украина, и помогающий ей «коллективный Запад» уже столкнулись с дефицитом боеприпасов, без которых и военная техника не представляет никакой практической пользы. Да и танки Украине Запад поставлять в неограниченном количестве не способен.

Лучше бы представители зарубежных экспертных организаций занимались бы не подсчетом количества российской бронетехники, а изучением потерь украинской армии – и в технике, и особенно в людях, и на основе этих подсчетов и делали бы прогнозы по продолжительности конфликта.