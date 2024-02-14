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Известия.ru

Новое оборудование для дронов ВСУ попало в руки специалистов в России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

РИА «Новости»: новое оборудование для дронов ВСУ попало в руки россиян

Редкие виды беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навесное оборудование для них попали в руки российских военных на запорожском направлении. Об этом 13 февраля сообщил специалист подразделения по борьбе с дронами.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — говорится в Telegram-канале «РИА Новости».

Образцы БПЛА с новым навесным оборудованием были получены от бойцов гвардейского мотострелкового полка 1430.

Специалисты также получили приспособление для сброса снарядов, оборудованное четырьмя слотами. Аппарат в итоге становится многоразовым и может нести четыре снаряда одновременно.

Российские специалисты изучают тактико-технические характеристики дронов противника, чтобы более эффективно им противодействовать, отмечает «Газета.Ru».

Ранее во вторник четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской и Брянской областей. Очередная попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 12:30.

Также Минобороны сообщало об уничтожении дрона в Белгородской области в 11:30. БПЛА также был сбит дежурными средствами ПВО.


ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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