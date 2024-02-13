"Обезоружены и истощены": в Британии назвали срок разгрома ВСУ (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: без американской помощи Украине грозит медленный разгром

Без американского финансирования в 2025 году Украине грозит разгром, пишет The Guardian. ВСУ и так сталкиваются с серьезной нехваткой боеприпасов, а отказ США предоставить дальнейшую помощь только усугубит ситуацию. Европа не сможет восполнить эту брешь.

Республиканцы блокируют военную помощь США, и если Европа не заткнет эту брешь, Украине грозит медленный и постепенный разгром.

Украина начала 2024 год с обороны, и перспективы Киева на поле боя становятся все мрачнее, поскольку республиканцы в конгрессе США, похоже, намерены и дальше блокировать военную помощь. Если Европа не восполнит этот пробел, начиная с 2025 года Украине грозит медленный и постепенный разгром.

Суть проблемы можно выразить в простых цифрах. В этом длящемся почти два года военном конфликте Украина снова проигрывает в вооружении. По текущим оценкам, Россия выпускает десять тысяч артиллерийских снарядов в день против двух тысяч украинских. И в отсутствие поставок боеприпасов из США это удручающее соотношение может еще больше измениться не в пользу Киева.

В недавнем репортаже британского телеканала Sky News говорилось о группе украинских артиллеристов из 22-й бригады, действующей между Часовым Яром и удерживаемым Россией Артемовском (Бахмутом). Они буквально умоляли о помощи, сетуя на ограниченные запасы снарядов. Из своей 152-миллиметровой пушки советского образца они стреляют всего три раза за ночь, чтобы сэкономить имеющиеся боеприпасы.

"Это означает, что украинцы больше не могут подавлять российскую артиллерию. А если украинцы не в состоянии вести ответный огонь, все, что они могут сделать — это попытаться выжить", — сказал Сэм Крэнни-Эванс (Sam Cranny-Evans) из аналитического Королевского института оборонных исследований.

Между тем России удалось перевести свою экономику на военные рельсы. Анализ, проведенный в Эстонии, показал, что российские заводы в 2024 году произведут около 4,5 миллиона снарядов (более 12 тысяч день), поскольку Москва увеличила расходы на оборону до высокого, но доступного ей уровня в 6,5% ВВП. Меньшая по размерам Украина зависит от промышленной поддержки Запада, но политические разногласия в США привели к тому, что с начала января у Пентагона больше нет денег на расходы, в то время как Европа действует в этом вопросе весьма неуверенно.

Она обязалась произвести один миллион снарядов для Украины до конца марта, но не выполнила свои обещания и вместо этого, по оценкам Эстонии, выпустит от 480 до 700 тысяч боеприпасов.

"В Европе проблема заключается в том, чтобы собрать достаточно крупные заказы, поскольку только в этом случае частным компаниям будет выгодно инвестировать в расширение своих мощностей", — сказал бывший исполнительный директор Европейского оборонного агентства Ник Уитни (Nick Witney). В результате Украина вынуждена полагаться на собственное производство и оставшиеся у нее западные подарки.

По иронии судьбы, США, которые производят снаряды на государственных заводах, нашли способы увеличить собственное производство с 28 тысяч боеприпасов в октябре прошлого года до прогнозируемых 37 тысяч в апреле. По данным одного американского аналитического центра, в октябре 2024 года они выпустят 60 тысяч боеприпасов, а в октябре 2025 года сто тысяч. Но даже этого совершенно недостаточно, чтобы помочь Украине догнать Россию на поле боя. А без США Европе в 2024 году придется удвоить свои довольно вялые усилия.

Военные действия, конечно же, не ограничиваются артиллерией, и Украина разрабатывает альтернативные стратегии, сосредоточившись на создании в течение 2024 года как минимум одного миллиона маленьких и дешевых боевых дронов "с видом от первого лица". Управляемые как в видеоигре, эти высокоманевренные беспилотники эффективны в бою, но они обладают ограниченной боевой нагрузкой, и поэтому они могут лишь частично заменить артиллерию. В то же время, русские доказали, что могут повторить усилия украинцев в создании собственных беспилотных летательных аппаратов.

Украина с начала декабря осознала необходимость перехода к обороне, и президент приказал укрепить фортификационные сооружения. Русские весьма успешно продемонстрировали в 2023 году, что минирование местности в глубине обороны помогает предотвратить прорыв войск противника.

В любом случае кремлевские генералы до сих пор не продемонстрировали способность эффективно вести наступательные действия. Наступление на прифронтовой город Авдеевку в Донбассе началось в октябре и продолжается до сих пор. При этом российские войска добиваются успеха постепенно ценой больших потерь. На прошлой неделе западная разведка подсчитала, что Россия за четыре месяца боев потеряла 365 основных боевых танков, что превышает оценочные темпы восполнения потерь, составляющие около 125 танков в месяц (Минобороны РФ эти данные не подтверждает – прим. ИноСМИ).

Украина, тем не менее, остро нуждается в дополнительных войсках для усиления своих истощенных и измотанных передовых сил, а парламент обсуждает новый закон о мобилизации, который вызывает острую полемику в стране. Он был разработан после призыва отправленного в отставку начальника штаба Валерия Залужиного (так в тексте, Залужный занимал должность главнокомандующего ВСУ— прим. ИноСМИ) мобилизовать от 450 до 500 тысяч свежих солдат. Неясно, сколько именно людей в конечном итоге призовут в армию.

Между тем Россия вряд ли будет проводить мобилизацию перед президентскими выборами, которые состоятся в марте. Но у нее больше численность населения, и она использует более безжалостные методы призыва, что всегда дает ей превосходство в живой силе. По оценкам Эстонии, она способна готовить 130 тысяч человек каждые шесть месяцев, если этому не помешает срочная необходимость из-за больших потерь отправить на Украину необученные войска.

В настоящее время некоторые образцы военной техники в больших объемах могут поставлять только США. Это, например, ракеты для ЗРК "Пэтриот", которые имеют решающее значение для противовоздушной обороны Киева, особенно против мощных российских ракет "Искандер" и "Кинжал". По оценкам Украины, Россия производит и запускает около ста ракет большой дальности в месяц. А практика показывает, что для перехвата одной такой ракеты нужно две противоракеты.

Контракт НАТО, заключенный в начале января от имени Германии, Нидерландов, Румынии и Испании, позволит в какой-то момент довести производство ракет "Пэтриот" в Германии до одной тысячи единиц. Часть из них может в конечном итоге попасть на Украину. Правда Киев, несомненно, предпочел бы, чтобы такая договоренность была достигнута на год раньше.

Ожидается, что конфликт на Украине продлится до 2025 года, не в последнюю очередь из-за того, что Кремль ждет избрания Дональда Трампа, который, по общему мнению, больше симпатизирует Владимиру Путину, чем Киеву. Чтобы Украина победила, ей надо будет выстоять в 2024 году, провести, насколько это возможно, перегруппировку и надеяться, что европейские политики сосредоточат усилия на базовом перевооружении.

"Я думаю, что конфликт будет продолжаться, по крайней мере, еще год, — сказал Крэнни-Эванс, — и ситуация необязательно будет катастрофической, если европейские союзники заполнят оставленный США вакуум. Экономика Европы по-прежнему намного мощнее, чем российская".

Автор статьи: Дэн Саббах (Dan Sabbagh)