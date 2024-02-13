Европа в отчаянии. К переломному моменту на Украине она не готова (Lidovky, Чехия)

Lidovky: у Европы нет плана Б для поддержки Украины без США

Заявление Трампа о том, что он не стал бы защищать страны-члены НАТО, которые мало выделяют средств на оборону, ввело Европу в ступор, пишет Lidovky. В ЕС понимают, что приближается переломный момент, но финансировать Украину в одиночку не готовы.

Збынек Петрачек

Дональд Трамп бросил бы страны-члены НАТО, которые мало выделяют средств на оборону, на растерзание России, в том числе если они подвергнутся нападению. Об этом Трамп заявил в выходные. В его случае никогда не знаешь, говорит он всерьез или шутит.

Факт в том, что государства, оказавшиеся на первой линии обороны – страны Прибалтики, Польша, – подают остальным пример в том, что касается выделения средств на оборону. Поэтому, вероятно, Трамп лишь хотел подчеркнуть, что именно он смог добиться от них соблюдения правил. Как бы там ни было, Трампу удалось усилить ощущение, что США, их позиция, решения и планы — призрак, который бродит по Европе, как сказал бы Маркс.

Еще недавно этим призраком была большая война между НАТО и Россией. На прошлой неделе кое-что изменилось, и запугивать стали ослаблением помощи Украине. В американском конгрессе не удалось "протащить" законопроект, который в обмен на защищенную границу с Мексикой позволил бы отправить Киеву оружие в помощь.

В Европе это воспринимается как подлянка от Дональда Трампа. Но дело тут не в одном Трампе. В четверг президент Джо Байден подписал меморандум о том, что каждый импортер американского оружия должен дать письменное обязательство применять это оружие в соответствии с международным правом.

Задумывалось это, в первую очередь, против Израиля, его кампании против ХАМАС. А только представьте, если бы кто-нибудь проверил Украину на предмет применения кассетных боеприпасов? Ну и что, что русские тоже применили их. Они же не закупают эти боеприпасы у США.

И в такой обстановке прозвучало заявление Дональда Трампа. В общем, кажется, будто приближается переломный момент. "Вельт", издание, которое не склонно к запугиванию, кратко описало ситуацию так: "В конгрессе окончательно идет ко дну законопроект о поставках оружия Украине. США больше не могут отправлять ей оружие, а перед Европой встал вопрос, может ли она заполнить эту брешь и как?"

В Европе, и в Чешской Республике в частности, хорошо понимают, что чем большую территорию Украина отстоит с оружием в руках, тем выгоднее будет ее позиция. Тогда ни один европейский "Конгресс" ее не пошатнет. Проблема в том, что Украина не в состоянии самостоятельно произвести нужное оружие и боеприпасы. Премьер Петр Фиала вместе с лидерами Германии, Нидерландов, Дании и Эстонии призвал к увеличению помощи Украине.

Но все чаще закрадывается вопрос. А что если этих планов недостаточно? Готов ли план Б, который позволил бы компенсировать отсутствие оружия из США? Если такого плана нет, то, может, кто-нибудь уже задумался о том, что говорить о победе Украины или Запада теперь поздно, и готовит почву для переговоров с Россией?

Многим подобные слова покажутся пораженчеством и даже предательством. Но вспомним, как год назад недавно избранный президент Чешской Республики Петр Павел предупреждал об опасности необоснованного оптимизма. Весьма своевременное заявление.

Очень трудно предсказывать, как будет развиваться ситуация с поставками вооружений и что будет происходить на фронте. Но определенные социальные сдвиги мы наблюдать можем. Интервью Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным по праву раскритиковали за излишнюю лояльность, непрофессионализм, попытку подыграть Путину в его кампании.

Но в этом интервью промелькнули и другие вещи. Скажем, то, что Карлсон сказал во вступлении. Если коротко, то этот вооруженный конфликт изменил мировые военные и торговые альянсы. Он привел к перевороту в мировой экономике. Система, которая обеспечивала процветание Западу на протяжении 80 лет, быстро распадается, а с ней и доминирование доллара.

Интервью Карлсона с Путиным за первый день посмотрели 120 миллионов человек. Вы думаете, что все это поклонники теорий заговора, которые уверовали в российскую дезинформацию? А может, его смотрели те, кто услышал там нечто, что и сам раньше предполагал? Это тоже повлияет на подготовку плана Б для Украины.