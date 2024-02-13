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Интерфакс-АВН

В Кремле отвергают возможность использования терминалов Starlink в РФ, поскольку они не сертифицированы в России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Терминалы Starlink не сертифицированы в РФ, а потому не могли использоваться в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это же не сертифицированные системы у нас, соответственно она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально", - сказал Песков.

"Соответственно она (система) не может никак использоваться", - подчеркнул Песков.

"Здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между "киевским режимом и предпринимателем Маском", - заявил пресс-секретарь президента.

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Россия
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