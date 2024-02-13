ФСБ возбудила два уголовных дела по факту незаконного вывоза за границу около 60 самолётов и вертолётов

ФСБ провела обыски в Росавиации в рамках двух уголовных дел, возбужденных по факту незаконного вывода из-под юрисдикции России почти 60 самолетов и вертолетов. Борта ушли, в том числе, и в недружественные страны. А три вертолета Ми-8 использовались Украиной против российской армии в зоне СВО.

Уголовные дела возбуждены в отношении нескольких сотрудников Росавиации, чьими стараниями в самом начале российской спецоперации на Украине из-под российской юрисдикции были выведены 59 самолетов и вертолетов. Часть из них попала в недружественные России страны, после чего применялись для доставки военных грузов на Украину, а три вертолета Ми-8 приняли участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российской армии.

По данным двух информированных источников, на которых ссылаются "Известия", сейчас по делу проходят несколько фигурантов из Росавиации, имеющие непосредственное отношение к сделкам. Изъятые документы только подтверждают это. Однако не все причастные установлены, ФСБ продолжает расследование.

В ходе мероприятий были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов

- сообщил источник.

Вышли на этих сотрудников в результате проверки, как оказалось, они снимали с регистрации борта, нарушая указы президента и постановления правительства. Самолеты и вертолеты выводились из-под юрисдикции России без полного комплекта документов, после чего информация о дальнейшей судьбе бортов просто "терялась".