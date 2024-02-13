Второй отправленный на учения НАТО британский авианосец HMS Prince of Wales «не смог» покинуть порт

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Великобритания снова осталась без авианосцев, причем сразу обоих. Как пишет британская пресса, эти корабли, на которые потрачены астрономические суммы при строительстве, стали бездонными бочками, куда уходят деньги налогоплательщиков. Корабли постоянно встают на ремонт и проводят в доках больше времени, чем выполняют боевые задачи.

Не успели британцы вернуть в доки головной авианосец HMS Queen Elizabeth из-за возникших проблем с гребными винтами, как "поломался" и второй авианосец HMS Prince of Wales, который просто не смог выйти из порта. В командовании Королевского флота не называют причину и обещают отправить его "позже", но уже и так понятно, что на корабле очередная проблема, исключающая возможность выхода в море.

Авианосец Королевского флота стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов должен был отправиться из Портсмута в воскресенье, чтобы возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей, но его рейс был отменен по неизвестным причинам

- пишет The Telegraph.

Великобритания должна была принять участие в самых масштабных учениях НАТО со времен холодной войны "Стойкий защитник - 2024", отправив туда авианосную группу во главе с HMS Queen Elizabeth, но не получилось. Было принято решение заменить авианосец и отправить другую АУГ, но уже во главе с HMS Prince of Wales, чтобы показать всю "мощь" британского флота. И опять проблемы. Успеет ли какой-нибудь из двух британских авианосцев прибыть к побережью Норвегии, где 3 марта начнутся военно-морские маневры стран НАТО, не известно.

Стоит отметить, что первый серийный авианосец HMS Prince of Wales, введенный в строй в 2019 году, практически не выходит из ремонтных доков. Самый длинный ремонт продлился 193 дня после того, как произошло затопление машинного отделения из-за прорыва трубы пожарного водовода. Также у корабля проблемы с винтами, впрочем, такая же проблема и у головного авианосца.

Когда-то называвшая себя "владычицей морей" Великобритания давно уже такой не является, а все попытки вернуть себе былое величие напоминают реанимацию умирающего. В этом случае пациент скорее мертв, чем жив.