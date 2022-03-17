Daily Express: крупнейший британский военный корабль появится вблизи российских границ

Daily Express (Великобритания): Путин настороже — крупнейший военный корабль Королевского флота присоединяется к флотилии из 25 кораблей НАТО в Арктике

Британия примет участие в учениях "Холодный ответ" — совместные маневры стран-членов НАТО, который пройдут всего в нескольких сотнях километров от границ России, пишет Daily Express. Таблоид называет это сигналом российским силам, которые участвуют в спецоперации на Украине.

ВМС Великобритании направили свой самый большой военный корабль, который присоединится к 25 кораблям НАТО в Арктике, отправив четкий сигнал российским силам, участвующим в спецоперации на Украине

Учения, получившие название "Холодный ответ" (“Cold Response”), для участия в которых в северные районы Европы с минусовыми температурами отправлено более 30 тысяч военнослужащих и большое число единиц техники, проводятся раз в два года, и время их проведения в этом году многозначительно. Британские силы и средства присоединятся к учениям с участием 27 стран, проводимым всего в нескольких сотнях километров от российской границы на фоне спецоперации на Украине, которая продолжается уже почти три недели. Закончив обучение совместно с британскими истребителями F-35B Lightning ("Молния"), британский авианосец "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales) взял курс на север для участия в маневрах "Холодный ответ", рассчитанных на месяц учениях по отработке совместных действий сухопутных, морских и воздушных сил союзников.

Оперативная группа войск из 11 стран высадилась недалеко от побережья Норвегии в начале учений, которые продемонстрируют, как объединенные силы будут защищать Норвегию и северный фланг Европы от противника.

Участники учений будут имитировать ответные действия НАТО в случае нападения на партнера по альянсу, демонстрируя "коллективную оборону" в соответствии со статьей 5 соглашения между государствами-членами альянса.

Говоря от имени Королевского военно-морского флота о развертывании сил, а также о перспективе сотрудничества с партнерами, лейтенант Си Кларк (Si Clark) заявил: "Это очень интересная возможность — быть связующим звеном между самолетами и кораблем.

Хотя в настоящее время они пока не приняты на борт, возможность управлять самолетами во время учений действительно полезная роль для авианосца „Принц Уэльский”".

Королевский военно-морской флот сообщил на своем веб-сайте: "Истребители F-35B были выставлены против восьми самолетов „агрессора″, что позволило им отточить тактику взаимодействия между кораблем и истребителями.

"Кроме того, были задействованы многоцелевые истребители „Тайфун″ (Typhoon), а также самолеты "Ястреб" (Hawk) из 100-й эскадрильи Королевских ВВС, расположенной на базе Лиминг.

Когда „Принц Уэльский” взял курс на север в Арктику, два самолета F-35B 207-й эскадрильи Королевских ВВС совершили облет авианосца, следовавшего рядом с американскими кораблями „Маунт Уитни″ (USS Mount Whitney) и „Салливанз” (USS The Sullivans)".

Командир Королевского флота Марк Спэрроу (MarkSparrow), офицер, командующий 617-й эскадрильей, сказал: "Сегодня была фантастическая возможность потренироваться совместно с авианосцем „Принц Уэльский”, испытав нашу тактику взаимодействия воздушных и морских сил, а также совместного задействования истребителей 5-го и 4-го поколений Lightning и Typhoon.

У 617-й эскадрильи, которая провела семь месяцев на борту авианосца „Королева Елизавета″ (HMS Queen Elizabeth) в составе 21-й ударной авианосной группы, была прекрасная возможность впервые осуществить взаимодействие с авианосцем „Принц Уэльский”, поскольку он отрабатывает свои действия в качестве штабного корабля НАТО.

Учения по противовоздушной обороне прошли с большим успехом, доказав способность обеспечения взаимодействия между воздушными и морскими силами".

Авианосец "Принц Уэльский" отвечает за руководство Военно-морскими силами повышенной готовности НАТО (международной оперативно-тактической группой, созданной для реагирования на крупные глобальные события) и на учениях "Холодный ответ" задействован в этой роли впервые.

На борту авианосца находится самый высокопоставленный штат Королевского военно-морского флота, участвующий в операциях в открытом море, во главе с командующим ударными силами Великобритании контр-адмиралом Майком Атли (Mike Utley), который возглавит большую оперативную группу в рамках активных действий НАТО по обеспечению мира и стабильности в Европе.

Наряду с десантным кораблем поддержки "Маунтс Бэй" (RFA MountsBay), десантные силы Великобритании во время учений "Холодный ответ" возглавляет десантно-вертолетный корабль "Альбион" (HMS Albion), обеспечивая проведение ударных операций "значительного уровня" в прибрежной зоне (традиционных рейдов десантно-диверсионных подразделений "коммандос") во фьордах, при этом британские силы объединяются с многочисленными союзниками.

Начиная с января, в рамках подготовки к учениям в Арктику было переброшено около 900 британских морских пехотинцев, которые отрабатывают навыки в условиях низких температур.

Пока авианосец "Принц Уэльский" участвует в учениях "Холодный ответ", однотипный с ним корабль "Королева Елизавета" участвует важных маневрах в водах вблизи Великобритании с целью подготовки к операциям в любой точке мира.

Автор: Джеймс Ли (James Lee)