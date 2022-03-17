Войти
ИноСМИ

Daily Express: крупнейший британский военный корабль появится вблизи российских границ

251
0
0
Британский авианосец Принц Уэльский
Британский авианосец Принц Уэльский.
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0 / Alex Ceolin

Daily Express (Великобритания): Путин настороже — крупнейший военный корабль Королевского флота присоединяется к флотилии из 25 кораблей НАТО в Арктике

Британия примет участие в учениях "Холодный ответ" — совместные маневры стран-членов НАТО, который пройдут всего в нескольких сотнях километров от границ России, пишет Daily Express. Таблоид называет это сигналом российским силам, которые участвуют в спецоперации на Украине.

ВМС Великобритании направили свой самый большой военный корабль, который присоединится к 25 кораблям НАТО в Арктике, отправив четкий сигнал российским силам, участвующим в спецоперации на Украине

Учения, получившие название "Холодный ответ" (“Cold Response”), для участия в которых в северные районы Европы с минусовыми температурами отправлено более 30 тысяч военнослужащих и большое число единиц техники, проводятся раз в два года, и время их проведения в этом году многозначительно. Британские силы и средства присоединятся к учениям с участием 27 стран, проводимым всего в нескольких сотнях километров от российской границы на фоне спецоперации на Украине, которая продолжается уже почти три недели. Закончив обучение совместно с британскими истребителями F-35B Lightning ("Молния"), британский авианосец "Принц Уэльский" (HMS Prince of Wales) взял курс на север для участия в маневрах "Холодный ответ", рассчитанных на месяц учениях по отработке совместных действий сухопутных, морских и воздушных сил союзников.

Оперативная группа войск из 11 стран высадилась недалеко от побережья Норвегии в начале учений, которые продемонстрируют, как объединенные силы будут защищать Норвегию и северный фланг Европы от противника.

Участники учений будут имитировать ответные действия НАТО в случае нападения на партнера по альянсу, демонстрируя "коллективную оборону" в соответствии со статьей 5 соглашения между государствами-членами альянса.

Говоря от имени Королевского военно-морского флота о развертывании сил, а также о перспективе сотрудничества с партнерами, лейтенант Си Кларк (Si Clark) заявил: "Это очень интересная возможность — быть связующим звеном между самолетами и кораблем.

Хотя в настоящее время они пока не приняты на борт, возможность управлять самолетами во время учений действительно полезная роль для авианосца „Принц Уэльский”".

Королевский военно-морской флот сообщил на своем веб-сайте: "Истребители F-35B были выставлены против восьми самолетов „агрессора″, что позволило им отточить тактику взаимодействия между кораблем и истребителями.

"Кроме того, были задействованы многоцелевые истребители „Тайфун″ (Typhoon), а также самолеты "Ястреб" (Hawk) из 100-й эскадрильи Королевских ВВС, расположенной на базе Лиминг.

Когда „Принц Уэльский” взял курс на север в Арктику, два самолета F-35B 207-й эскадрильи Королевских ВВС совершили облет авианосца, следовавшего рядом с американскими кораблями „Маунт Уитни″ (USS Mount Whitney) и „Салливанз” (USS The Sullivans)".

Командир Королевского флота Марк Спэрроу (MarkSparrow), офицер, командующий 617-й эскадрильей, сказал: "Сегодня была фантастическая возможность потренироваться совместно с авианосцем „Принц Уэльский”, испытав нашу тактику взаимодействия воздушных и морских сил, а также совместного задействования истребителей 5-го и 4-го поколений Lightning и Typhoon.

У 617-й эскадрильи, которая провела семь месяцев на борту авианосца „Королева Елизавета″ (HMS Queen Elizabeth) в составе 21-й ударной авианосной группы, была прекрасная возможность впервые осуществить взаимодействие с авианосцем „Принц Уэльский”, поскольку он отрабатывает свои действия в качестве штабного корабля НАТО.

Учения по противовоздушной обороне прошли с большим успехом, доказав способность обеспечения взаимодействия между воздушными и морскими силами".

Авианосец "Принц Уэльский" отвечает за руководство Военно-морскими силами повышенной готовности НАТО (международной оперативно-тактической группой, созданной для реагирования на крупные глобальные события) и на учениях "Холодный ответ" задействован в этой роли впервые.

На борту авианосца находится самый высокопоставленный штат Королевского военно-морского флота, участвующий в операциях в открытом море, во главе с командующим ударными силами Великобритании контр-адмиралом Майком Атли (Mike Utley), который возглавит большую оперативную группу в рамках активных действий НАТО по обеспечению мира и стабильности в Европе.

Наряду с десантным кораблем поддержки "Маунтс Бэй" (RFA MountsBay), десантные силы Великобритании во время учений "Холодный ответ" возглавляет десантно-вертолетный корабль "Альбион" (HMS Albion), обеспечивая проведение ударных операций "значительного уровня" в прибрежной зоне (традиционных рейдов десантно-диверсионных подразделений "коммандос") во фьордах, при этом британские силы объединяются с многочисленными союзниками.

Начиная с января, в рамках подготовки к учениям в Арктику было переброшено около 900 британских морских пехотинцев, которые отрабатывают навыки в условиях низких температур.

Пока авианосец "Принц Уэльский" участвует в учениях "Холодный ответ", однотипный с ним корабль "Королева Елизавета" участвует важных маневрах в водах вблизи Великобритании с целью подготовки к операциям в любой точке мира.

Автор: Джеймс Ли (James Lee)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
Arleigh Burke
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Авианосец
Арктика
Военные учения
Похожие новости
18.02.2022
Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»
19.05.2021
Не будите спящую собаку
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
20.05.2019
The Daily Beast (США): планы Запада вести арктическую войну против России. Первая часть
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 04:24
  • 119
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 17.03 04:21
  • 19786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.03 02:13
  • 3
Сроки работы над импортозамещенным самолетом SSJ сократят
  • 17.03 01:48
  • 1
Францию уличили в поставках России военного оборудования вопреки санкциям
  • 16.03 22:31
  • 2
Япония запросила нового мирового порядка
  • 16.03 22:24
  • 7
Танк-робот "Штурм" начнут испытывать в апреле
  • 16.03 21:19
  • 1
Салливан и представитель КНР провели "основательное" обсуждение ситуации на Украине - Белый дом
  • 16.03 15:58
  • 243
В США удивились размерам Су-75
  • 16.03 11:13
  • 16
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 16.03 10:07
  • 7
Спецоперация России: первые оценки американских экспертов
  • 15.03 14:53
  • 1
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
  • 15.03 11:52
  • 2
Мечта, а не самолет
  • 15.03 09:06
  • 200
Дополнительные функции
  • 15.03 06:55
  • 5
WIRED: "Война России на Украине Может Спровоцировать Еще один глобальный дефицит Чипов", 22.02.2022
  • 15.03 04:57
  • 9
В Вашингтоне заявляют, что США, несмотря на предупреждения РФ, продолжат поставки оружия на Украину