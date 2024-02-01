"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных

НАТО начала активную фазу учений Steadfast Defender 2024

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Стартовала активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО — Steadfast Defender 2024. Задействованы все виды и рода вооруженных сил альянса, десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц техники. О масштабных маневрах, которые продлятся до конца мая, — в материале РИА Новости.

Как пройдут учения

По сценарию, некое вымышленное государство Occasus, аннексировав соседнюю неназванную страну, на время затаилось. Копило силы, восстанавливало армию, накачивало население пропагандой. А потом напало еще на одного соседа — на этот раз члена НАТО. В альянсе же задействовали пятую статью устава.

Танк M1A3 Abrams армии США во время учений в Литве Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony Ford

На первом этапе отладят логистику, очень важную для взаимодействия. Со всей Европы и из-за океана уже перебрасывают воинские контингенты. Командованию предстоит обеспечить их топливом, боеприпасами, питанием, беспрепятственным проездом по главным трассам, разместить в казармах и ознакомить с полигонами.

Затем последуют многонедельная отработка тактических и стратегических сценариев, которые могут возникнуть при гипотетическом конфликте: от общевойскового боя до обмена ударами тактическим ядерным оружием. Несомненно, в Брюсселе внимательно следят за ходом СВО и внедрят в план учений последние веяния военной "моды" — вроде массированного применения FPV-дронов. Времени у западных военных будет более чем достаточно.

Кто участвует

В Steadfast Defender 2024 задействованы 90 тысяч военнослужащих из всех 32 стран НАТО (включая Швецию, которую официально еще не приняли). География маневров — страны Балтии, Польша, Германия. Явно имеют в виду вооруженный конфликт в районе Сувалкского коридора, через который, по мнению некоторых западных политиков и экспертов, российские танковые клинья будут пробиваться к Калининградской области.

Останавливать их собираются всем альянсом. Великобритания пришлет 20 тысяч военнослужащих, в том числе две тысячи моряков и 400 морских пехотинцев на восьми военных кораблях. Ожидается участие авианосца Queen Elizabeth, который по такому случаю перебросят на Балтику вместе с авиакрылом истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. К нему должны присоединиться аж две авианосные ударные группы и десантный корабль Wasp ВМС США.

Крупнейшие контингенты отправят Польша (15 тысяч штыков), Германия (десять тысяч) и Дания (пять тысяч). Всего к активной фазе учений привлекут 40-50 тысяч военнослужащих, 50 кораблей, более 100 самолетов и вертолетов, около 1100 единиц военной техники, включая 133 танка и 533 БМП.

Немецкие военные на танках Leopard 2A6 Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

В рамках Steadfast Defender 2024 пройдут отдельные маневры бундесвера Quadriga 2024 и Войска Польского Dragon 24. Немцы отработают быструю переброску вооруженных сил на восточный фланг НАТО — в Норвегию, Литву, Румынию или Венгрию, чтобы приобрести "опыт развертывания и управления войсками в течение длительного периода времени".

Польские маневры предполагают отражение массированного военного вторжения с востока силами объединенных контингентов Польши, Германии, США, Франции, Испании и Турции.

Что говорят в НАТО и в России

"Альянс покажет свою способность укреплять евро-атлантические территории за счет трансатлантической переброски сил из Северной Америки, — пояснил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. — Мы применим всеохватывающий подход с особым акцентом на демонстрацию практических умений. Подобные маневры подчеркивают важность потенциала и развертывания сил по всей Европе".

В Москве учения НАТО осудили. Как заявил замглавы МИД Александр Грушко, это еще один элемент гибридной войны, развязанной против России. По его словам, маневры такого масштаба знаменуют окончательное и бесповоротное возвращение альянса к реалиям холодной войны.

"Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК. Россию этими провокационными демонстрациями силы впечатлить не удастся. У нас есть все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить нашу безопасность и обороноспособность", — подчеркнул Грушко.

Контекст

Учения проходят на фоне обсуждения "агрессивных планов Москвы". Западные политики и эксперты наперебой строят прогнозы, когда именно Россия нападет на Европу. По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса — через пять-восемь лет. Главком шведской армии Микаэль Бюден менее конкретен — "в ближайшие годы". Кремль все это опровергает.

Военнослужащие литовской армии во время совместных учений войск НАТО Источник изображения: © Фото : North Atlantic Treaty Organization

Между тем министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что в странах Балтии за десять лет на границе построят 600 бункеров, соединенных траншеями и ходами сообщения. Кроме того, в Вильнюсе одобрили крупную закупку немецких танков "Леопард-2".

Пока же в Прибалтике будут маневрировать танки союзников. Последний раз столь масштабные учения проводили в 1988-м: Reforger с 125 тысячами военных. После холодной войны самыми крупными маневрами до последнего времени считались Trident Juncture 2018 — 50 тысяч человек.

И на Востоке, и на Западе эксперты сходятся в одном: прямое военное столкновение НАТО с Россией неизбежно приведет к обмену ядерными ударами. К этому пока никто не готов.