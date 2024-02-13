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Военное обозрение

Украинский портал: Российские военные создали в ДНР подвижную «линию обороны» из железнодорожных вагонов

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Фото иллюстрационное

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия нашла применение брошенным на территории Донбасса грузовым железнодорожным вагонам, соорудив из них своеобразную вторую линию обороны, проходящую по территории ДНР. Как пишет украинский аналитический ресурс Deep State, россияне собрали гигантский поезд из вагонов, таким образом соединив станции Еленовка и Волноваха.

По данным ресурса, подвижная "линия обороны" состоит примерно из 2100 различных вагонов и тянется где-то на 30 км. Сборка конструкции была начата в июле 2023 года, она возводилась на случай прорыва украинской армии. По сути, эти вагоны прикрыли собой 30 километров территории между Еленовкой и Волновахой, а преодолеть ее практически невозможно. Сдвинуть ее вряд ли получится, техника не пройдет, только взрывать, чтобы сделать коридор.

Непрерывная конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов разного типа. Сооружение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года. (...) Задумка ясна – препятствие для продвижения ВСУ. Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно

- пишет Deep State.

Источник изображения: topwar.ru

Со своей стороны отметим, что задумка хорошая, по крайней мере, быстрый прорыв украинских войск, который мог случиться в ходе контрнаступления, остановить данный поезд смог бы, а там и войска подтянулись бы. С другой стороны, все вагоны собраны в одном месте, по станциям не болтаются. Кончится война нашей победой, будет принято решение по их дальнейшей судьбе. Что-то уйдет в ремонт, а что-то на переплавку.

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Страны
Россия
Украина
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