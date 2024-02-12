Армия США аннулировала программу перспективного разведывательно-ударного вертолёта FARA

Сообщают, что 8 февраля 2024 года армия США объявила об аннулировании программы создания перспективного разведывательно-ударного вертолёта Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), осуществлявшейся с 2018 года. В своем заявлении начальник штаба (командующий) армии США Рэнди Джордж заявил, что данное решение принято по результатам изучения опыта боевых действия на Украине, где стало видно, "что воздушная разведка фундаментальным образом изменилась". "Датчики и оружие, установленные на различных беспилотных системах и в космосе, стали более повсеместными, более дальнодействующими и более дешевыми, чем когда-либо прежде", - заявил Рэнди Джордж.

Полноразмерный макет перспективного разведывательно-ударного вертолёта Bell 360 Invictus по программе армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) (с) Bell / Textron

Программа Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), начатая в 2018 году, предусматривала разработку перспективного разведывательно-ударного вертолета для армейской авиации США, который должен дополнить боевые вертолеты семейства Boeing AH-64 Apache. В апреле 2019 года армия США выдала контракты стоимостью примерно по 15 млн долл на разработку на конкурсной основе аванпроектов по программе FARA пяти компаниям - AVX Aircraft (в партнерстве с L-3 Communications Integrated Systems), Bell (входит в состав корпорации Textron), Boeing, Karem Aircraft (при участии Northrop Grumman и Raytheon) и Sikorsky (принадлежащей корпорации Lockheed Martin), с представлением аванпроектов к марту 2020 года.

В марте 2020 года армия США выбрала проекты вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) Raider X и Bell 360 Invictus для второго этапа конкурса по программе FARA.

Соответственно, компания Bell для конкурса по программе FARA разрабатывала вертолет Bell 360 Invictus полностью новой конструкции, аванпроект которого был представлен 1 октября 2019 года. Bell 360 Invictus выглядел подобием созданного ранее для армейской авиации США совместно Boeing и Sikorsky известного разведывательно-ударного вертолета RAH-66 Comanche, программа которого была закрыта армией США в 2004 году по финансовым соображениям. Несущая система Bell 360 была выполнена на основе системы нового вертолета Bell 525, хотя несущий винт диаметром 40 футов должен был иметь только четыре лопасти вместо пяти. Рулевой винт, как и на Comanche, выполнен по схеме "фенестрон". Имелись два весьма крупных несущих крыла. Вертолет оснащен электродистанционной системой управления, экипаж два человека. Bell 360 Invictus должен был иметь крейсерскую скорость более 330 км/ч при максимальном взлетном весе (неназываемом). Боевой радиус был заявлен в 135 миль при 90-минутном барражировании. Вооружение включало турельную 20-мм трехстовольную пушку и до 1400 фунтов боевой нагрузки в отсеках вооружения (на изображениях демонстрировались четыре ракеты Hellfirе в отсеках вооружения на выдвижных пусковых установках и еще восемь ракет на внешней подвеске под крылом).

Sikorsky в октябре 2019 года для участия в конкурсе по программе FARA представил проект вертолета Sikorsky Raider X (S-102), представляющий собой фактически уменьшенный однодвигательный вариант экспериментального скоростного вертолета S-97 Raider с разработанной Sikorsky новой несущей системой с соосными несущими винтами противоположного вращения и толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась Sikorsky на экспериментальном вертолете Х2, испытывавшемся в 2008-2011 годах и достигшем максимальной скорости 460 км/ч, и на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч. Для Raider X была заявлена максимальная скорость 460 км/ч на высоте 2700 м. Максимальный взлетный вес вертолета назывался в 6400 кг.

Оба проекта вертолетов по программе FARA должны были оснащаться одним перспективным турбовальным двигателем General Electric Т901 в классе мощности 3000 л.с., создаваемым по программе Improved Turbine Engine Program (ITEP).

Согласно планам, на втором этапе программы FARA два выбранных участника конкурса должны построить летные прототипы, испытания которых должны быть начаты в первом квартале 2023 финансового года (то есть в конце 2022 календарного года). После окончательного выбора одного образца его серийное производство считалось возможным с 2028 года.

Реально прототипы обеих претендентов по программе FARA до сих пор так и не поднялись в воздух. В 2022 году было принято решение о начале летных испытаний первых прототипов в 2024 финансовом году. Одной из причин задержки назывались затруднения с доводкой двигателя Т901.

В результате теперь программа FARA прекращена, а программа двигателя ITEP (T901) временно приостановлена. Армия США потратила уже 2 млрд долл на НИОКР по программе FARA. Тем не менее сообщается, что армия США намерена завершить работы по программе FARA только к концу 2024 финансового года, что "даст армии и отрасли возможность завершить разработку технологий, которые можно будет перенести в другие программы". Неясно, подразумевает ли это, что конкурирующие прототипы все-таки будут подняты в воздух хотя бы для начального этапа летных испытаний.

Таким образом, потерпела неудачу уже четвертая за последние 30 лет попытка армейской авиации США создать новый разведывательно-ударный вертолет - после прекращения в 2004 году программы создания вертолета Boeing Sikorsky RAH-66 Comanche, закрытия в 2008 году программы легкого вертолета Armed Reconnaissance Helicopter (ARH, вертолет Bell ARH-70 Arapaho) и прекращения в 2013 году программы Armed Aerial Scout (программа создания вертолета данного назначения на основе одной из серийных коммерческих конструкций).

Также сообщается, что в рамках принятых решений о реструктуризации перспективных программ НИОКР и закупок армейской авиации США, наряду с закрытием программы FARA принято также решение о прекращении программы модернизации строевых многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60L Black Hawk в вариант UH-60V (к настоящему времени модернизировано около 40 вертолетов из планировавшихся 760). Вместо этого будут продолжены серийные закупки вертолетов UH-60M Black Hawk. Также будет продолжена и расширена закупка транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook Block II. Подтверждено также продолжение программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) созданию для замены в составе американской армейской авиации многоцелевых вертолетов cемейства UH-60 Black Hawk в виде выбранного в конце 2022 года конвертоплана Bell V-280 Valour. Начало серийного производства конвертопланов ожидается в 2030 финансовом году.

Другим основным перспективным направлением для армии США в свете отмены программы FARA названо усиление работ в области создания новых разведывательных БЛА. В частности, в качестве выводов из опыта войны на Украине запланировано ускоренное снятие с вооружения как устаревших тактических разведывательных БЛА RQ-7 Shadow (сейчас армия США имеет 575 этих аппаратов) и малых разведывательных БЛА RQ-11 Raven (их насчитывается до 19 тысяч). В частности, для замены БЛА RQ-7 Shadow предполагается ускорить второй этап (Increment 2) программы Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS), с началом поставок серийных беспилотных комплексов бригадного уровня по ней в 2025 финансовом году.

Проектное изображение перспективного разведывательно-ударного вертолёта Sikorsky Raider X (S-102) по программе армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) (с) Sikorsky / Lockheed Martin