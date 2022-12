Армия США выбрала конвертоплан Bell Textron в программе FLRAA

Армия США 5 декабря 2022 года сообщила, что выбрала предложение компании Bell Textron (в составе корпорации Textron) в конкурсе на перспективный многоцелевой летательный аппарат по программе Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) по замене в составе американской армейской авиации многоцелевых вертолетов cемейства Sikorsky (Lockheed Martin) UH-60 Black Hawk. Bell Textron получила контракт армии США на полномасштабную разработку летательного аппарата FLRAA на основе ранее представленного демонстратора-конвертоплана Bell V-280 Valour. Первый полет полноценного прототипа конвертоплана Bell Textron в рамках данного контракта должен состояться в 2024 году.

Демонстратор конвертоплана Bell V-280 Valour (регистрационный номер N280BH), выбранный армией США в качестве прототипа перспективного многоцелевого летательного аппарата по программе Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) (с) Bell Textron

Требования по программе FLRAA предполагают создание среднего многоцелевого вертолета на замену основному американскому вертолету этого класса Sikorsky UH-60 Black Hawk, и предусматривают перевозку 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). Начало серийных поставок нового летательного аппарата планировалось с 2030 года.

В свою очередь, FLRAA (категория JMR-Medium / FVL-Medium) выступает как часть более обширной программы Future Vertical Lift (FVL), реализуемой с 2004 года и предусматривающей создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2030-2035 годов.

В 2013 году армия США выбрала на первого этапа создания технологического демонстратора JMR TD по программе FLRAA проекты конвертоплана V-280 компании Bell, скоростного вертолета SB>1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing, а также проекты конвертоплана компании Karem Aircraft и скоростного вертолета компании AVX Aircraft. Два последних инициативных проекта в августе 2014 года отпали, хотя AVX заявляла, что продолжает разработку своего летательного аппарата по конкурсу FLRAA за собственный счет. По условиям предоставленных в 2014 году предварительных контрактов два первых участника должны были предоставить первые свои прототипы-демонстраторы к концу 2017 года - но это условие выполнил только конвертоплан V-280.

В итоге в марте 2020 года армия США выбрала два основных предложения летательных аппаратов - скоростного вертолета SB>1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing и конвертоплана V-280 Valor компании Bell - для продолжения полномасштабной разработки на конкурсной основе в рамках программы FLRAA. Выбор был сделан по результатам предварительных летных испытаний опытных образцов-демонстраторов обеих летательных аппаратов в рамках проекта Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD) по выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных вертолетов армейской авиации FVL. В обоих случаях министерство обороны США финансировало не более 20 % стоимости работ компаний по первой фазе JMR TD. Компании, представившие оба конкурирующих предложения, в марте 2020 года получили контракты министерства обороны США для продолжения НИОКР по этапу Сompetitors in the demonstration and risk reduction (CD&RR) - консорциум Sikorsky (входит в состав корпорации Lockheed Martin) и Boeing получил контракт на сумму 97 млн долл на продолжение разработки и испытаний скоростного вертолета SB>1 Defiant, а компания Bell Textron - контракт в 84 млн долл на продолжение разработки и испытаний конвертоплана V-280 Valor.

Первый и единственный опытный образец-демонстратор созданного Bell Textron в рамках JMR TD по программе FLRAA конвертоплана V-280 Valor (так называемый Аir Vehicle Concept Demonstrator - AVCD, регистрационный номер N280BH) совершил первый полет 18 декабря 2017 года в Амарилло (штат Техас). Теперь, после почти пяти лет испытаний, он объявлен в победителем в тендере по FLRAA.

V-280 был фактически разработан так называемым альянсом Team Valor в составе Bell Helicopter (ныне Bell Textron), Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems. Машина практически полностью выполнена из композиционных материалов и оснащена двумя турбовальными двигателями. Отличием V-280 от прежних типов конвертопланов (в частности, V-22 Ospey) является поворот не полностью мотогондол с двигателями, а только винтов, за счет шарнирных валов. В декабре 2020 года V-280 достиг скорости 305 узлов (565 км/ч), налетав к тому времени в ходе испытаний более 200 часов в 159 полетах.

Прототип-демонстратор V-280 был оснащен двигателями серии General Electric T64. Вопрос с оснащением конкретным типом двигателя серийных образцов пока неясен. Ранее сообщалось, что вертолеты любых предложений по FLRAA должны оснащаться в серии двумя перспективными турбовальными двигателями General Electric Т901, создаваемыми по программе армии США Future Affordable Turbine Engine (FATE) и имеющими взлетную мощность более 5000 л.с. Однако в октябре 2021 года Bell Textron и Rolls Royce объявили о решении заменить на демонстраторе V-280 Valor двигатели Т64 на турбовальные двигатели Rolls-Royce AE 1107F, представляющие собой модификацию двигателей Rolls-Royce T406/AE 1107C, используемых на конвертоплане V-22 Osprey. Максимальная взлетная мощность AE 1107F должна достигать 7000 л.с. По последним сообщениям, армия США выбрала вариант V-280 именно с двигателями Rolls-Royce AE 1107F, что, помимо прочего, обещает также унификацию с парком конвертопланов V-22 Osprey.

Крейсерская скорость серийной машины на основе V-280 должна составлять 280 узлов (520 км/ч, отсюда и индекс "280"), максимальная - более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км. Серийный конвертоплан V-280 при экипаже из четырех человек должен перевозить 14 военнослужащих. При заявленном максимальном взлетном весе порядка 30 тысяч фунтов (13620 кг; видимо фактически будет больше) аппарат должен иметь максимальную полезную нагрузку до 10 тысяч фунтов (4540 кг).

Выступавший конкурентом Bell V-280 в тендере по FLRAA представленный консорциумом Sikorsky и Boeing демонстратор скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет 21 марта 2019 года. SB>1 Defiant использует разработанную Sikorsky новую несущую схему, сочетающую соосные несущие винты противоположного вращения с хвостовым толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась Sikorsky на экспериментальном вертолете Х2, испытывавшемся в 2008-2011 годах и достигшем максимальной скорости 460 км/ч, и на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Обе конкурировавшие группы по программе FLRAA заявляли также о ведущихся ими проработках ударных вариантов своих машин для их соответствия требованиям армии США по подпрограмме Capability Set 3 / FVL-Attack (для замены боевого вертолета Boeing AH-64 Apache). В частности, Bell Textron сообщала, что ведет разработку ударного варианта под индексом АV-280.

