Армия США выбрала проекты Sikorsky и Bell в конкурсе на разведывательно-ударный вертолет по FARA

Армия США 25 марта 2020 года выбрала проекты вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) Raider X и Bell 360 Invictus для второго этапа конкурса на перспективный разведывательно-ударный вертолет по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

Проектное изображение скоростного вертолета Sikorsky (Lockheed Martin) Raider X, выбранного армией США одним из двух участников второго этапа конкурса на перспективный разведывательно-ударный вертолет по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) (с) Lockheed Martin

На втором этапе программы FARA два выбранных участника конкурса должны построить летные прототипы, испытания которых должны быть начаты в первом квартале 2023 финансового года (то есть в конце 2022 календарного года). После окончательного выбора одного образца, его серийное производство считается возможным с 2028 года.

Программа Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), начатая в 2018 году, предусматривает разработку перспективного разведывательно-ударного вертолета для армейской авиации США, который должен дополнить боевые вертолеты семейства Boeing AH-64 Apache. В апреле 2019 года армия США выдала контракты стоимостью примерно по 15 млн долл на разработку на конкурсной основе аванпроектов по программе FARA пяти компаниям - AVX Aircraft (в партнерстве с L-3 Communications Integrated Systems), Bell (входит в состав корпорации Textron), Boeing, Karem Aircraft (при участии Northrop Grumman и Raytheon) и Sikorsky (принадлежащей корпорации Lockheed Martin), с представлением аванпроектов к марту 2020 года.

Компания Bell для конкурса по программе FARA разрабатывает вертолет Bell 360 Invictus полностью новой конструкции, аванпроект которого был публично представлен 1 октября 2019 года. Bell 360 Invictus выглядит подобием созданного ранее для армейской авиации США совместно Boeing и Sikorsky известного разведывательно-ударного вертолета RAH-66 Comanche, программа которого была закрыта армией США в 2004 году по финансовым соображениям. Хотя основные проектные характеристики Bell 360 Invictus пока не раскрываются, однако, видимо, он должен быть несколько крупнее Comanche и должен быть оснащен одним перспективным турбовальным двигателем General Electric Т901 в классе мощности 3000 л.с., создаваемым по программе Improved Turbine Engine Program (ITEP). Также вертолет будет иметь вспомогательную силовую установку. Несущая система создается на основе системы нового вертолета Bell 525, хотя несущий винт диаметром 40 футов должен иметь только четыре лопасти вместо пяти. Рулевой винт, как и на Comanche, выполнен по схеме "фенестрон". Имеются два весьма крупных несущих крыла. Вертолет оснащен электродистанционной системой управления, экипаж два человека.

Разработчики заявляют, что Bell 360 Invictus должен иметь крейсерскую скорость "более 180 узлов" при максимальном взлетном весе (неназываемом). Боевой радиус заявлен в 135 миль при 90-минутном барражировании. Вооружение будет включать турельную 20-мм трехстовольную пушку и до 1400 фунтов боевой нагрузки в отсеках вооружения (на изображениях демонстрируются четыре ракеты Hellfirе в отсеках вооружения на выдвижных пусковых установках и еще восемь ракет на внешней подвеске под крылом).

Sikorsky в октябре 2019 года для участия в конкурсе по программе FARA представил аванпроект вертолета Sikorsky Raider X, представляющий собой фактически уменьшенный однодвигательный вариант экспериментального скоростного вертолета S-97 Raider с разработанной Sikorsky новой несущей системой с соосными несущими винтами противоположного вращения и толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась Sikorsky на экспериментальном вертолете Х2, испытвавшемся в 2008-2011 годах и достигшем максимальной скорости 460 км/ч, и на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Напомним, что чуть ранее в марте 2020 года армия США выбрала представленный консорциумом Sikorsky и Boeing скоростной вертолет SB>1 Defiant той же несущей схемы одним из двух кандидатов для продолжения полномасштабной разработки на конкурсной основе в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) по созданию перспективного многоцелевого вертолета.

Таким образом, в конкурсе на перспективный разведывательно-ударный вертолет по программе FARA неудача постигла трех других претендентов - компанию Karem Aircraft (с проектом AR40 винтокрыла с несущим винтом, толкающим винтом и большими крыльями), консорциум AVX и L-3 (предлагавший проект винтокрыла Compound Coaxial Helicopter, имеющего, помимо крыльев, соосный несущий винт и два небольших толкающих винта) и корпорацию Boeing, только в начале в марта 2020 года представившую свой проект вертолета оригинальной схемы, сочетающей шестилопастный несущий винт, четырехлопастный толкающий винт и отдельный рулевой винт.

Вертолеты, создаваемые в рамках конкурса по программе FARA, должны оснащаться одним перспективным турбовальным двигателем General Electric Т901 в классе мощности 3000 л.с., создаваемым по программе ITEP. Требования армии США по программе FARA включают максимальную скорость вертолета 333 км/ч на высоте 1200 м.

Проектное изображение вертолета Bell 360 Invictus, выбранного армией США одним из двух участников второго этапа конкурса на перспективный разведывательно-ударный вертолет по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) (с) Bell