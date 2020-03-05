Boeing представил проект разведывательно-ударного вертолета

Корпорация Boeing 3 марта 2020 года обнародовала изображения разрабатываемого ею перспективного разведывательно-ударного вертолета, который Boeing намерен предложить на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

Рендерное изображение перспективного разведывательно-ударного вертолета, предлагаемого корпорацией Boeing на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) (с) Boeing

Предложенный Boeing проект вертолета имеет весьма оригинальную конструкцию, сочетающую шестилопастный несущий винт, четырехлопастный толкающий винт и отдельный рулевой винт. Вертолет однодвигательный, достаточно компактен, выполнен с элементами малозаметности и имеет двухместную кабину экипажа с тандемным расположением, убирающееся колесное шасси и убирающийся подфюзеляжный киль. Вертолет оснащен носовой подфюзеляжной пушечной установкой (предположительно, с трехствольной 20-мм пушкой), а также несет вооружение во внутренних отсеках.

Программа Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), начатая в 2018 году, предусматривает разработку перспективного разведывательно-ударного вертолета для армейской авиации США, который должен дополнить боевые вертолеты семейства Boeing AH-64 Apache. Ранее в апреле 2019 года армия США выдала контракты стоимостью примерно по 15 млн долл на разработку на конкурсной основе аванпроектов по программе FARA пяти компаниям - AVX Aircraft (в партнерстве с L-3 Communications Integrated Systems), Bell, Boeing, Karem Aircraft (при участии Northrop Grumman и Raytheon) и Sikorsky (принадлежащей Lockheed Martin). Аванпроекты должны быть представлены к марту 2020 года, после чего в течении девяти месяцев два участника тендера будут выбраны постройки летных прототипов, испытания которых должны быть начаты в первом квартале 2023 финансового года (то есть в конце 2022 календарного года). После окончательного выбора одного образца, его серийное производство считается возможным с 2028 года.

Насколько можно судить, все пять участников программы FARA разрабатывают вертолеты полностью новой конструкции. В октябре 2019 года компания Bell (входит в состав корпорации Textron) представила облик своего разрабатываемого для конкурса FARA разведывательно-ударного вертолета Bell 360 Invictus традиционной схемы. Тогда же Sikorsky представил аванпроект вертолета Sikorsky Raider X (фактически уменьшенный однодвигательный вариант экспериментального скоростного вертолета S-97 Raider с соосными несущими винтами и толкающим винтом), а Karem Aircraft представила проект AR40 винтокрыла с несущим винтом, толкающим винтом и большими крыльями. Консорциум AVX и L-3 предлагает проект винтокрыла Compound Coaxial Helicopter (CCH), имеющего, помимо крыльев, соосный несущий винт и два небольших толкающих винта. Проекты AR40 и ССН выглядят очевидными аутсайдерами конкурса.

Вертолеты, создаваемые в рамках конкурса по программе FARA, должны оснащаться одним перспективным турбовальным двигателем General Electric Т901 в классе мощности 3000 л.с., создаваемым по программе Improved Turbine Engine Program (ITEP). Требования армии США по программе FARA включают максимальную скорость вертолета 333 км/ч на высоте 1200 м.

Рендерные изображения перспективного разведывательно-ударного вертолета, предлагаемого корпорацией Boeing на конкурс армии США по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) (с) Boeing