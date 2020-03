Как сообщили американские СМИ, армия США 16 марта 2020 года выбрала два основных предложения летательных аппаратов - скоростного вертолета SB>1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing и конвертоплана V-280 Valor компании Bell - для продолжения полномасштабной разработки на конкурсной основе в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) по созданию перспективного многоцелевого вертолета.

Первый опытный летный образец (серийный номер 0001, регистрационный номер N100FV) демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB>1 Defiant, созданного по программе армии США Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) (с) Pat Host / Jane's

Выбор был сделан по результатам предварительных летных испытаний опытных образцов-демонстраторов обеих летательных аппаратов в рамках проекта Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD) по выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных вертолетов армейской авиации Future Vertical Lift (FVL).

Теперь компании, представившие оба конкурирующих предложения, 16 марта получили контракты министерства обороны США для продолжения НИОКР по этапу Сompetitors in the demonstration and risk reduction (CD&RR). Консорциум Sikorsky (входит в состав корпорации Lockheed Martin) и Boeing получил контракт на сумму 97 млн долл на продолжение разработки и испытаний скоростного вертолета SB>1 Defiant, а компания Bell (входящая в состав корпорации Textron) - контракт в 84 млн долл на продолжение разработки и испытаний конвертоплана V-280 Valor. Этап CD&RR должен продлиться два года, и в 2022 финансовом году армией США должен быть сделан выбор единственного образца для дальнейших полномасштабных НИОКР по программе FLRAA с перспективой начала серийного производства в 2030 финансовом году (срок выглядит явно чрезмерно оптимистичным).

Требования по программе FLRAA предполагают создание среднего многоцелевого вертолета на замену основному американскому вертолету этого класса Sikorsky UH-60 Black Hawk, и предусматривают перевозку 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). Вертолет по FLRAA должен оснащаться двумя перспективными турбовальными двигателями General Electric Т901, создаваемыми по программе армии США Future Affordable Turbine Engine (FATE) и имеющими взлетную мощность более 5000 л.с.

В свою очередь, FLRAA (категория JMR-Medium / FVL-Medium) выступает как часть более обширной программы FVL, реализуемой с 2004 года и предусматривающей создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2030-2035 годов. При этом обе конкурирующие группы по программе FLRAA заявляют также о ведущихся проработках ударных вариантов своих машин для их соответствия требованиям армии США по подпрограмме Capability Set 3 / FVL-Attack (для замены боевого вертолета Boeing AH-64 Apache).

В 2013 году армия США выбрала на первого этапа создания технологического демонстратора JMR TD по программе FLRAA проекты конвертоплана V-280 компании Bell, скоростного вертолета SB>1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing, а также проекты конвертоплана компании Karem Aircraft и скоростного вертолета компании AVX Aircraft. Два последних инициативных проекта в августе 2014 года отпали, хотя AVX заявляла и продолжает заявлять, что продолжает разработку своего летательного аппарата по конкурсу FLRAA за собственный счет. Таким образом, конкуренция по FLRAA ведется между "грандами" американского ВПК, которые по условиям предоставленных в 2014 году контрактов должны были предоставить первые свои прототипы-демонстраторы к концу 2017 года (это условие выполнил только конвертоплан V-280). В обоих случаях министерство обороны США финансировало не более 20 % стоимости работ компаний по первой фазе JMR TD.

Первый опытный образец-демонстратор созданного компанией Bell в рамках JMR TD конвертоплана V-280 Valor (так называемый Аir Vehicle Concept Demonstrator - AVCD, регистрационный номер N280BH) совершил первый полет 18 декабря 2017 года в Амарилло (штат Техас), и к настоящему времени налетал более 160 часов в испытательных полетах.

V-280 был разработан так называемым альянсом Team Valor в составе Bell Helicopter, Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems. Серийный конвертоплан V-280 при экипаже из четырех человек должен перевозить 14 военнослужащих. При заявленном максимальном взлетном весе порядка 30 тысяч фунтов (13620 кг; видимо фактически будет больше) аппарат должен иметь максимальную полезную нагрузку до 10 тысяч фунтов (4540 кг). Машина практически полностью выполнена из композиционных материалов и оснащена двумя турбовальными двигателями. Отличием V-280 от прежних типов конвертопланов (в частности, V-22 Ospey) является поворот не полностью мотогондол с двигателями, а только винтов, за счет шарнирных валов.

Прототип-демонстратор V-280 оснащен двигателями серии General Electric T64, однако серийные машины должны оснащаться перспективными турбовальными двигателями General Electric Т901 по программе FATE. Крейсерская скорость машины должна составлять 280 узлов (520 км/ч, отсюда и индекс "280"), максимальная - более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км.

В свою очередь, представленный консорциумом Sikorsky и Boeing скоростной вертолет SB>1 Defiant использует разработанную Sikorsky новую несущую схему, сочетающую соосные несущие винты противоположного вращения с хвостовым толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась Sikorsky на экспериментальном вертолете Х2, испытвавшемся в 2008-2011 годах и достигшем максимальной скорости 460 км/ч, и на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Первый летный опытный образец-демонстратор вертолета SB>1 Defiant (серийный номер 0001, регистрационный номер N100FV) совершил первый полет в Уэст-Пальм-Бич (штат Флорида) 21 марта 2019 года.

Максимальный взлетный вес первого прототипа SB>1 заявлен в 32000 фунтов (14515 кг), вместимость - до 18 человек. Опытный образец SB>1 оснащаются модифицированными турбовальными двигателями Honeywell T55 взлетной мощностью примерно 4000 л.с. (эти двигатели используются на вертолетах Boeing CH-47 Chinook), что обеспечит крейсерскую скорость не менее 250 узлов (460 км/ч). Однако, согласно заявлению Sikorsky, требуемая по FLRAA дальность будет достигнута только на SB>1 в серийной конфигурации с перспективными двигателями General Electric Т901 по программе FATE.

Первый опытный образец-демонстратор конвертоплана Bell V-280 Valor (регистрационный номер N280BH), созданного по программе армии США Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) (с) Bell