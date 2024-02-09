«Нужны новые стратегии»: Умеров подтвердил снятие Залужного, заявив о «необходимости» смены руководства ВСУ

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил увольнение Валерия Залужного с занимаемой должности заявив, что принято решение "сменить руководство ВСУ". Об этом он написал в одной из соцсетей.

Решение Зеленского Умеров объяснил тем, что Украине требуются "новые стратегии" и "новые подходы", которые Залужный якобы обеспечить не мог. По-видимому, назначенный на новую должность Сырский, прозванный "мясником" за Бахмут, где он положил тысячи подготовленных военнослужащих ВСУ, обеспечить сможет. Впрочем, в ближайшее время увидим, чем нас "удивит" новый главком.

2024 г. принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы

- заявил глава украинского военного ведомства.

Вместе с Залужным уйдет и его окружение, в первую очередь это касается начальника штаба ВСУ Сергея Шепталы, а также других его замов. Сырский придет на должность со своей командой, об этом уже объявил Зеленский в своем вечернем обращении, перечислив генералов, с которыми "вел беседы".

Как пишут украинские ресурсы, Залужного якобы сняли за провал летнего контрнаступления, хотя решение об атаке на Запорожском направлении принимал Зеленский. Да и провал в Авдеевке также повесят на Залужного, который отказался войти в "команду" Зеленского и Ермака.