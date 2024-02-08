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Военное обозрение

Опубликованы кадры, на которых наземный дрон ВСУ утащил упавший российский БПЛА «Орлан»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых украинский наземный дрон зацепил упавший российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", после чего привез его к боевикам киевского режима. При этом отмечается, что ранее уже фиксировались случаи подобного применения ВСУ наземных беспилотных систем различного назначения.

Однако, при этом, учитывая, что на российские разведывательные БПЛА "Орлан" устанавливаются специальные трекеры с автономным питанием, предназначенные для отслеживания местоположения беспилотника, не исключено, что противник невольно притащил себе в расположение "троянского коня", чем выдал точные координаты своих позиций. Данные трекеры способны функционировать независимо от дрона и передавать точное местоположение в случае сбития путем отправки СМС.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров американской компании Google Эрик Шмидт в своей статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, отметил, что Россия опередила своего противника в войне беспилотников. ВС РФ активно используют ударные дроны для поражения украинских военных целей, при этом крайне эффективно используя средства РЭБ для подавления беспилотных аппаратов противника.

В частности, российский ОПК активно разрабатывает и производит новейшие системы контроля воздушного пространства, предназначенные для обнаружения самолетов малой авиации, средних беспилотников и малоразмерных БПЛА на расстоянии до 30 километров, передвигающихся на скорости до 270 м/с.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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