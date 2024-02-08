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ТАСС

Матвиенко: Западу надо объяснить, что Киев использует его оружие против мирных жителей

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

Председатель Совета Федерации выразила уверенность, что большинство граждан западных стран осудят поставки оружия

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Посольства РФ в США, Великобритании, Франции, Германии, Чехии и других странах, которые поставляют киевскому режиму оружие, должны информировать граждан этих стран, что оно используется против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо дать поручение через министерство иностранных дел и нашим посольствам в этих странах, и не только в этих, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации, общественность. <...> Очень важно, чтобы граждане и Германии, и Франции, и Великобритании, и США, и Чехии услышали эту информацию, что за их деньги, за деньги налогоплательщиков закупается смертоносное оружие, оно поставляется на Украину, с их молчаливого согласия это оружие используется исключительно против гражданского и мирного населения, гражданской инфраструктуры - больницы, школы, автобусы", - сказала спикер Совфеда.

Она выразила уверенность, что большинство граждан этих стран осудят поставки оружия. "Они осудят действия своих правительств. И, конечно же, виноваты парламенты, которые принимают решения и одобряют финансирование на такой тип оружия, которое они разрешают использовать против мирных граждан. Это происходит постоянно", - подчеркнула Матвиенко.

Комментируя принятое СФ заявление о прямой ответственности стран Запада, поставляющих на Украину оружие, за гибель мирных граждан РФ, председатель верхней палаты парламента отметила, что надо не просто передать документ в парламенты стран - поставщиков оружия, а чтобы российские посольства поработали "по донесению информации до граждан этих государств".

"Ведь все скрывают. Даже когда уже абсолютно точно доказано, что Ил-76 был сбит американскими ракетами Patriot, что там находились украинские военнопленные, которых везли на обмен, которых ждали их семьи. Все доказано, но американцы не комментируют. <...> И тем самым они покрывают свои преступные действия перед собственными гражданами, с упорством продолжают добиваться от Конгресса США выделения еще дополнительных денег", - заявила Матвиенко. Она добавила, что только безумные люди могут принимать такие решения. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Чехия
Продукция
Patriot ЗРК
Ил-76
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