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ТАСС

СТЦ сообщил об интересе зарубежных стран к использованным в СВО комплексам борьбы с БПЛА

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PБ-504ПЭ
PБ-504ПЭ.
Источник изображения: topwar.ru

Речь о представленных на выставке в Эр-Рияде PБ-504ПЭ и РБ-504АЭ, уточнил представитель компании-разработчика - "Специальный технологический центр"

ЭР-РИЯД, 7 февраля. /ТАСС/. Представители зарубежных стран проявляют активный интерес к российским средствам борьбы с беспилотными летательными аппаратами PБ-504ПЭ и РБ-504АЭ, которые применяются в спецоперации на Украине и представлены на Международной выставки вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика - "Специальный технологический центр" (СТЦ).

"Чуть менее известны, чем беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Орлан-30", но от того не менее эффективны наши средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Они представлены на выставке в Эр-Рияде в двух вариантах - PБ-504ПЭ и РБ-504АЭ. Комплексы активно применялись в ходе проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, во всех городах, принимавших турнир. Комплексы активно применяются в спецоперации на Украине. За время использования, в том числе и в России, они показали высокую эффективность и надежность в работе. Эти системы мы уже показывали на нескольких зарубежных выставках. Есть интерес со стороны потенциальных заказчиков", - заявили в СТЦ.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что российские средства противодействия БПЛА пользуются авторитетом на мировом рынке. "С одной стороны, интерес со стороны зарубежных покупателей глобальный, потому что средства противодействия беспилотникам в последнее время набирают все большую популярность и актуальность, как и конкретно российские средства постановки помех в том числе. Потому что у СТЦ есть определенная популярность, также, как и у России есть определенная популярность в сфере борьбы с беспилотниками", - отметили в организации.

Комплекс PБ-504ПЭ предназначен для противодействия малым беспилотным летательным аппаратам и защиты важным объектам. "Применяется для защиты правительственных зданий, аэродромов, аэропортов. Состоят из средства постановки помех и средств радиоконтроля. Может объединяться в разветвленную систему: несколько подавителей, несколько пеленгаторов под управлением одного поста оператора", - уточнили в организации.

Комплекс РБ504АЭ применяется для противодействия малым и средним БПЛА.

Выставка World Defence Show проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Проекты
БПЛА
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