Подоляк надеется, что отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте

Советник главы офиса украинского президента также признал, что усталость от боевых действий испытывают и украинцы, и западные партнеры Киева

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассчитывает, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] является верховным главнокомандующим, то есть он несет ответственность за то, как у нас происходят события на линии фронта в целом, в экономике, в социальных отношениях в стране, в политических отношениях. <...> Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта <...>", - сказал он в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, комментируя слухи об отставке Залужного.

Подоляк признал, что усталость от боевых действий испытывают и украинцы, и западные партнеры Киева. По его словам, Зеленский ищет решения, так как Киев "не может себе позволить" продолжение стагнации или заморозку конфликта.

Ранее Подоляк признал тактические ошибки ВСУ и пожаловался на "негативный осадок" после провала наступления Киева. А украинский президент, со своей стороны, признал застой на фронте.

Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, на встрече Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался, а офис Зеленского получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ.

Зеленский 4 февраля в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Отставку главкома украинские издания связывают с провалом летнего контрнаступления ВСУ и предполагаемыми политическими амбициями Залужного.