Войти
ТАСС

Подоляк надеется, что отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте

503
0
0
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: Hennadii Minchenko via Reuters Connect

Советник главы офиса украинского президента также признал, что усталость от боевых действий испытывают и украинцы, и западные партнеры Киева

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассчитывает, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного позволит Киеву прервать стагнацию на поле боя.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] является верховным главнокомандующим, то есть он несет ответственность за то, как у нас происходят события на линии фронта в целом, в экономике, в социальных отношениях в стране, в политических отношениях. <...> Президент не может себе позволить после двух лет войны, чтобы была вот эта соответствующая стагнация, которую мы сегодня видим, стагнация на разных направлениях, в том числе по линии фронта <...>", - сказал он в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, комментируя слухи об отставке Залужного.

Подоляк признал, что усталость от боевых действий испытывают и украинцы, и западные партнеры Киева. По его словам, Зеленский ищет решения, так как Киев "не может себе позволить" продолжение стагнации или заморозку конфликта.

Ранее Подоляк признал тактические ошибки ВСУ и пожаловался на "негативный осадок" после провала наступления Киева. А украинский президент, со своей стороны, признал застой на фронте.

Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, на встрече Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался, а офис Зеленского получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердил ряд зарубежных СМИ.

Зеленский 4 февраля в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Отставку главкома украинские издания связывают с провалом летнего контрнаступления ВСУ и предполагаемыми политическими амбициями Залужного. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
14.10.2021
Япония решила испортить отношения с Россией
29.04.2020
Пандемия, говорите?
28.12.2018
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
29.08.2016
"ГСС" выполнили первый контракт с "Аэрофлотом" по Superjet 100
15.09.2014
Национальная гвардия Украины получила "африканские" танки Т-64Б1М
15.06.2012
Новый российский самолет может появиться через 10 лет - Слюсарь
10.06.2008
Минпромполитики предложит реформировать ГАК "Авиация Украины", - В.Новицкий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 18:18
  • 59091
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 17:33
  • 6
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 08.02 15:38
  • 0
Steadfast Defender – масштабы и география учений выросли в десять раз
  • 08.02 12:54
  • 4
Бравада поляков, литовцев и украинцев под руководством США
  • 08.02 11:48
  • 1
В России создали «Канатоход» для работы в Саудовской Аравии
  • 08.02 11:45
  • 1
"Рособоронэкспорт": новый самолет с арабскими партнерами могут сделать на базе Су-75
  • 08.02 09:36
  • 400
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.02 01:16
  • 1
Новые цели СВО неизбежны как и мобилизация: Запад начал подготовку к войне
  • 07.02 22:11
  • 0
К чему готовится Европа
  • 07.02 21:48
  • 1
Новый украинский «стратегический» ударный БПЛА Shoolika mk6 протестировали в ВСУ
  • 07.02 18:45
  • 2
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 07.02 13:52
  • 2
Пора на бронетехнику, автомобильный транспорт устанавливать самонаводящиеся лазеры против БПЛА
  • 06.02 22:05
  • 2
Экзоскелет Artus защитит пальцы рабочих от чрезмерных нагрузок
  • 06.02 18:15
  • 30
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 06.02 18:10
  • 5
Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ