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ИноСМИ

Ловушка c F-35 для Турции: предоставят в конце концов, но цель... (Haber7, Турция)

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Британский истребитель F-35
Британский истребитель F-35.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Defence Images

Haber7: обещаниями по F-35 США вынуждают Турцию отвернуться от России

С помощью обещаний по F-35 США стремятся расставить ловушку для Турции и заставить ее следовать американской линии в вопросе Украины и Ирана, сообщает Haber7 со ссылкой на экспертов в области международных отношений. Читатели портала с этой точкой зрения согласны.

Бахадыр Алемдар (Bahadır Alemdar)

Недавние поразительные заявления директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса (William Burns) относительно кризиса на Ближнем Востоке вызвали беспокойство.

В статье под заголовком "Шпионаж и государственное управление: трансформация ЦРУ в эпоху конкуренции", опубликованной в американском журнале по внешней политике Foreign Affairs, Бернс отметил: "За последние 40 лет я не видел, чтобы ситуация на Ближнем Востоке была столь запутанной и взрывоопасной".

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян (Hüseyin Emir Abdullahiyan) заявил, обращаясь к администрации США: "На любое нападение мы ответим решительно и быстро".

В ходе продолжившегося обмена заявлениями слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд (Victoria Nuland) о том, что Вашингтон будет рад возвращению Турции в семью F-35, вызвали вопросы и споры.

США готовят почву

Эксперт в области международных отношений, профессор, доктор Хасан Кёни (Hasan Köni) отметил, что конфликт, который начнется на Ближнем Востоке и перерастет в мировую войну, уже на пороге. "Слова Бернса на самом деле должны создать психологическую базу. США планируют новый конфликт вокруг Ирана и уже сейчас создают инфраструктуру для этого, пытаясь сформировать представление “мы предупреждали”. Умеренные сигналы по F-35 тоже даются для этого", – считает эксперт.

Кризис продолжится

Профессор, доктор Кёни высказал следующие взгляды о вероятности войны и положении Турции: "США постоянно призывают своих западных союзников помочь Украине. В случае избрания Трампа внешняя политика США и кадровый состав полностью изменятся. Приоритетом американского народа является борьба с миграцией. Тем не менее, поскольку администрация Байдена будет оставаться у власти до ноября, кризис на Украине и Ближнем Востоке продолжится. США выступают за то, чтобы союзники тоже были вовлечены в возможную интервенцию в Иран. Турция и Катар – две страны, которых хотят выдвинуть на передний план. Полагаю, что заявление Нуланд “мы можем предоставить F-35” следует трактовать с этой точки зрения. Начиная с весны США могут осуществить поставку F-35, даже не возражая против С-400, и сделать заявления об экономической поддержке. Турцию хотят столкнуть лбами с Ираном".

Опосредованные войны

"Иран в возможной войне получит поддержку от Китая и России, – ожидает эксперт. – В апреле и далее могут произойти некоторые важные события. Вероломное нападение Рабочей партии Курдистана на турецких военнослужащих в середине зимы следует рассматривать с точки зрения членства Швеции в НАТО. Турция ни в коем случае не вступит в войну с Ираном, но на Ближнем Востоке будут идти опосредованные войны".

Чтобы заманить в ловушку

Другой эксперт в области международных отношений, профессор, доктор Хасан Унал (Hasan Ünal) подчеркнул, что настороженно отнесся к статье директора ЦРУ Бернса.

Если рассматривать статью в целом, Бернс указал на необходимость продолжения поддержки Украины и Израиля со стороны Запада, отметил Унал.

"Запрос на упразднение конвенции Монтрё и последовавшие за ним мягкие сигналы относительно F-35 должны были полностью привязать Турцию к американской линии в отношении Украины и Ирана. Соединенным Штатам нужна Турция в вопросе Украины и Черного моря. И в конечном итоге США поставят F-35, чтобы переманить Турцию на свою сторону", – считает эксперт.

"Мир превратится в огненный шар"

Говоря о том, что администрация Байдена пытается поймать Турцию в ловушку, профессор, доктор Унал заметил: "Однако Турция не попадет в эту западню. Прямое противостояние с Россией и Ираном будет означать полный крах нашей экономики. В случае интервенции США и Запада в Иран Турция воздержится. Я не думаю, что НАТО официально вторгнется в Иран или Россию. В таком случае мир превратится в огненный шар, и произойдет катастрофа ядерной войны".

Комментарии читателей

Демир ЭРСОЙ

Турция ни в коем случае не должна возвращаться в программу F-35. США будут исключать и возвращать нас, когда захотят? Нет, США нужно четко сказать, что дело кончено.

Комментарий

Нет – F-35.

Мустафа

США уже много лет проявляют всевозможную враждебность для того, чтобы оккупировать Турцию, включая революции, террористические организации, санкции на поставки оружия, экономические игры. Теперь Турцию планируют втянуть в войну. Мы не должны поддаваться на эти происки...

Гость

Благодаря США ситуация запутана повсюду.

я

Будь прокляты империалистические страны.

фатих

Турция не должна быть фронтом против Ирана, а должна поддерживать такие же отношения, как с Украиной и Россией, проводя нейтральную политику!!!

Мемо

У Турции два врага: один – США, другой – Израиль.

гость

США очень опасны, коварны и ненадежны.

Дженк

Террористическое государство Америка бросает мир в огонь.

ненужный

Третья мировая война началась и скоро разразится официально.

Мерт

F-35 – очень проблемные самолеты, не берите, даже если бесплатно будут давать.

Мурат

F-35 не взлетят без разрешения США. Не покупайте. Нужно продолжать развивать свою оборонную промышленность полным ходом.

гражданин

А после Ирана ударят по нам.

акиф

Турцию пытаются поссорить с Россией. В тот момент, когда это произойдет, США и ЕС набросятся на Турцию. Ведь Турция – это единственное препятствие на пути к апокалипсису (Великому Израилю)! Мы все должны быть бдительными.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Катар
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Украина
Швеция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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