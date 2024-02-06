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Военное обозрение

Глава украинского ГУР заявил об отсутствии опасений из-за состояния канадских ракет CRV7 с истекшим сроком хранения

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Источник изображения: topwar.ru

Украинское руководство не испытывают опасений из-за технического состояния подлежащих утилизации канадских ракет CRV7. Об этом сообщил заочно арестованный московским судом и объявленный в розыск за организацию террористических актов начальник Главного управления украинской военной разведки Кирилл Буданов.

При этом Буданов отметил, что украинская армия остро нуждается в значительном количестве боеприпасов, а канадские ракеты, в случае, если их поставят Киеву, будет возможно запускать как с вертолетов, так и с наземных пусковых установок.

Однако, при этом отмечается, что у имеющихся у Канады ракет CRV7 значительно превышены установленные сроки хранения, что может дестабилизировать боевую часть и спровоцировать детонацию при их транспортировке и хранении.

Еще одна проблема заключается в том, что только 8 тысяч из 83 303 ракет CRV7 ракет, имеющихся на балансе Минобороны Канады, оснащены боеголовками. Кроме того, необходимо проведение испытаний, чтобы убедиться в совместимости ракет с украинской техникой. Эти неуправляемые ракеты обладают дальностью действия не более пяти километров. CRV7 были произведены в 1980-х годах и сняты с вооружения в начале 2000-х.

Ряд канадских политиков, включая лидера оппозиционной Консервативной партии Пьера Пуальевра, считает, что отдать ракеты в дар украинской армии лучше, чем просто утилизировать эти устаревшие боеприпасы. Таким образом канадское руководство рассчитывает сэкономить миллионы долларов, необходимые для утилизации просроченных ракет.

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Страны
Канада
Украина
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