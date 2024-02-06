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Военное обозрение

Власти Греции категорически отрицают намерение передать Украине ЗРК С-300, о чем ранее сообщали СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

Греческие комплексы ЗРК С-300, на которые рассчитывали киевские власти, вряд ли прибудут на Украину. По крайней мере, подобную возможность категорически отрицают в Афинах, о чем в ходе недавнего брифинга заявил официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис.

После того, как журналисты задали ему вопрос касательно вероятности таких поставок, чиновник заявил, что у властей не существует подобного намерения. Как выразился Маринакис, передача Киеву комплексов ЗРК исключена, так как греческое правительство не собирается рисковать собственными обороной, международным имиджем и внешней политикой.

Стоит отметить, что ранее ряд СМИ муссировали тему о передаче Афинами своих комплексов ПВО С-300 Украине взамен на поставки нового вооружения из США. Поводом для этого стало обещание американского госсекретаря Энтони Блинкена выделения около 200 млн долларов на переоснащение армии Греции, если власти страны отдадут свои «устаревшие» системы ЗРК Киеву.

Исходя из заявления официального представителя кабмина Греции, власти страны, в отличие от многих своих коллег по НАТО и ЕС, не «купились» на американскую уловку, которая в будущем сулила им лишь огромные экономические и репутационные потери.

Сегодня уже не секрет, что, заставляя своих союзников передавать вооружение Украине, Вашингтон преследует исключительно свои корыстные цели. Взамен отправленному на Украину вооружению, Штаты продают Европе американское, загружая собственный ВПК работой на годы вперед.

При этом испортившие торговые отношения с Россией государства, вынуждены покупать у США также сырье и другую продукцию по значительно завышенной цене.

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