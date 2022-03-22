Запад цинично призывает к пересмотру фундаментальных принципов мировой торговли оружием

ЦАМТО, 21 марта. Турции необходимо заключить сделку с США и Украиной, передав последней российские ЗРС С-400 для борьбы с Москвой.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 18 марта в беседе с Wall Street Journal бывший оперативный сотрудник ЦРУ, директор исследовательского центра Intelligence Project, входящего в структуру Гарвардского университета, Паул Колбе.

П.Колбе напомнил, что покупка Анкарой российских вооружений вызвала резко негативную реакцию у Вашингтона, который в ответ прекратил продажу истребителей F-35 Турции.

"Как насчет тройной игры? США помогают Турции отправить свои С-400 на Украину для атак на российские военные самолеты, предлагают туркам хорошую новую американскую замену и возобновляют поставки F-35", – считает П.Колбе.

Экс-разведчик также предположил, что такая сделка помогла бы восстановить отношения между Анкарой и Вашингтоном.

По его мнению, "поставка С-400 Киеву нанесет вред России и поможет Украине, Турции, США и НАТО", – отмечает агентство.

Выше было приведено частное мнение экс-сотрудника ЦРУ, однако практически одновременно агентство "Рейтер" со ссылкой на информированные источники сообщило, что США на уровне неназванных должностных лиц предлагают Турции передать системы ПВО С-400 российского производства ВС Украины.

"Американские чиновники озвучивали эту идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но пока какого-либо конкретного или формального запроса сделано не было", – сообщает агентство, отмечая, что пока предложение сделано в "неофициальном" порядке.

Комментарий ЦАМТО:

Сразу же следует отметить, что частное высказывание экс-разведчика ЦРУ, подкрепленное информацией о контактах американских должностных лиц с турецкими коллегами по этому вопросу, совпадает с коллективным мнением Запада и представляет собой очередной информационный вброс для оценки реакции мирового сообщества.

Поражает тот факт, насколько цинично и беспардонно коллективный Запад трактует фундаментальные принципы мировой торговли оружием, "походя" предлагая, в данном случае Турции, нарушить сертификат конечного пользователя, являющийся основным базовым обязательством, которое берет на себя каждый импортер вооружений. Этот принцип универсален и упорядочивает всю систему мирового экспорта/импорта вооружений, устраняя "анархию" в сфере военно-технического сотрудничества и препятствует бесконтрольному расползанию оружия по всему миру.

Сертификат конечного пользователя (EUC) – это документ, используемый при международных поставках оружия и боеприпасов для подтверждения того, что покупатель является конечным получателем ВиВТ и боеприпасов и не может передавать их третьей стороне. Подписание этого документа является обязательным для импортера при заключении любого контракта на закупку вооружений. Причем данный порядок в сфере торговли оружием признан всем мировым сообществом.

Теперь коллективный Запад в бешеной истерии дошел до того, что предлагает не придерживаться этих фундаментальных принципов в торговле оружием, что может в итоге разрушить всю систему мировой безопасности.

Такое же беспардонное отношение к базовым принципам мировой торговли оружием касается предложения поставить Украине зенитные ракетные системы С-300 из состава ВС Словакии и других стран.

По данным из открытых источников, комплексы С-300 разных модификаций состоят на вооружении 18 стран, среди них – три государства НАТО: Словакия, Болгария и Греция (ЗРС С-300 были переданы Греции Кипром из-за разногласий с Турцией).

В распоряжение армии Словакии данный комплекс попал "в наследство" от ВС Чехословакии при разделении страны в 1993 году.

"Передача советских/российских систем С-300 из третьих стран Украине невозможна и будет незаконной, Москва не допустит этого", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые имеют сертификат конечного пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны", – сказал С.Лавров в интервью RT.

По мнению ЦАМТО, в случае, если все же комплексы ПВО российского производства из какой-либо из стран НАТО пересекут границу и окажутся на украинской территории, задачей российских ВКС станет незамедлительное уничтожение этих систем ПВО. Это легитимная военная цель для российской авиации, и она должна реагировать на это немедленно.

Справочно:

Ранее сообщалось, что Евросоюз учредил фонд в размере 450 млн. евро (504 млн. долл.) для возмещения государствам-членам стоимости оружия, которое они отправляют в Украину. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 28 февраля назвал этот шаг "поворотным моментом в истории европейской интеграции".

В рамках данных усилий Болгария может передать ВВС Украины 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша – 28 истребителей МиГ-29, Словакия – 12 истребителей МиГ-29. Вопрос о передаче Украине истребителей из этих стран все еще "муссируется" и не снят окончательно с повестки дня. В данном случае также речь идет о грубейшем нарушении договоров о сертификате конечного пользователя.

Абстрагируясь от ситуации на Украине, следует отметить, что даже формальное обсуждение на официальном уровне возможных поставок вооружений в обход сертификата конечного пользователя (и без разрешения производителя) в ту или иную страну может стать "спусковым механизмом" новых локальных вооруженных конфликтов по всему миру. Именно нарушение фундаментального принципа мировой торговли оружием в отношении сертификата конечного пользователя будет подпитывать такие конфликты и приведет к росту очагов нестабильности и неконтролируемому расползанию оружия.

При этом следует отметить, что англосаксы при содействии подмятых ими и теперь "подхрюкивающих" им стран Европы, которые уже совершенно открыто поддерживают нацизм, стремятся любой ценой удержать однополярное устройство мира, объявив "крестовый поход" против России по всем направлениям с нарушением фундаментальных действующих норм международного права.