Украина оружия не дождется. В ЕС опять поспорили из-за денег (Financial Times, Великобритания)

FT: позиция Германии по пересмотру фонда ЕС грозит задержкой поставок оружия ВСУ

Поставки оружия на Украину оказались под угрозой задержки, пишет FT. Страны ЕС не могут договориться о том, как реформировать Европейский фонд мира, который компенсирует членам блока затраты на помощь ВСУ.

Берлин хочет изменений в правилах выделения средств в размере пяти миллиардов евро на поставки оружия Киеву.

Противодействие Германии предложениям пересмотреть правила работы фонда военной поддержки, созданного ЕС, может застопорить поставки оружия на Украину, предупредили чиновники. Между тем, союзники Украины усиливают давление на Киев, требуя отреагировать на активизацию российских атак.

Европейский фонд мира имеет капитал 12 миллиардов евро, а сформирован он вне общего бюджета Евросоюза за счет взносов государств-членов в соответствии с размером их экономик. Он был исчерпан после возмещения странам ЕС суммы в 5,6 миллиарда евро за оружие, которое они отправили на Украину за два неполных года с начала российской военной операции.

Фонд нуждается в дополнительном финансировании, чтобы частично компенсировать странам-членам расходы на поставки оружия. Но предлагаемое внесение пяти миллиардов евро откладывается, поскольку страны спорят о том, как реформировать фонд, чтобы он лучше соответствовал потребностям Украины и помог европейской военной промышленности удовлетворить их.

"Брюссель говорит: „Сначала платите, потом получайте возмещение‟", — сказал один из чиновников ЕС, участвовавший в переговорах. Но Германия и другие страны, выступающие за отказ от такой модели возмещения расходов, "утверждают, что действовать надо иначе".

Лидеры ЕС на прошлой неделе преодолели возражения Венгрии и договорились в течение четырех лет выплатить 50 миллиардов евро, чтобы удержать экономику и бюджет Украины на плаву. Но вопрос военного финансирования не был решен. США, с 2022 года больше всех поставляющие оружия на Украину, еще не добились разрешения конгресса на дополнительную военную и экономическую помощь Киеву.

В связи с такими проволочками чиновники в Киеве все больше обеспокоены разницей между темпами пополнения расходов боеприпасов в России и на Украине. Украинские войска начали нормировать расход снарядов, а генеральный секретарь НАТО назвал это "битвой за боеприпасы". На прошлой неделе Брюссель признал, что не выполнит обязательство по отправке Киеву к марту одного миллиона артиллерийских снарядов.

Берлин испытывает серьезные финансовые затруднения после того, как конституционный суд вынес постановление против его бюджетных мер. Он требует, чтобы стоимость оружия, которое Германия поставляет Киеву на двусторонней основе, учитывалась при расчете его доли в фонде. Страны поменьше заявляют, что это резко сократит размер фонда.

"Они не хотят говорить „да‟ или „нет‟ по поводу денег, не будучи уверенными, что [условия] соответствуют тому, что для них приемлемо", — заявил высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший на прошлой неделе в переговорах с руководством Германии.

По словам информированных источников, на саммите канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, чтобы соглашение по предлагаемой реформе фонда включало "предложения", выдвинутые государствами-членами.

"Мы даже не говорили о проблеме Европейского фонда мира, — заявил Шольц после саммита. — У нас также не было намерения говорить об этом более подробно". Решение Германии, добавил он, будет принято "с учетом внесенных национальных вкладов … на нужды Украины".

Помимо спора о будущем формате Европейского фонда мира, Будапешт в течение последних девяти месяцев блокировал транш возмещений странам ЕС на сумму 500 миллионов евро. Он делал это в знак протеста после того, как Киев включил венгерский банк OTP в список компаний, которые, по его утверждениям, помогают России. Потом банк был исключен из этого списка, однако Венгрия требует дополнительных гарантий, что такое не повторится.

Несмотря на эту задержку, венгерский лидер Виктор Орбан не подает никаких сигналов о том, что он будет блокировать пополнение фонда или его реформирование, пока вклад его страны в фонд используется только для поставок гуманитарной помощи, о чем рассказали европейские дипломаты. Фонд позволяет различным странам, включая Австрию и Ирландию, оплачивать поставки различной техники, но не оружия.

Согласно распространенному перед саммитом документу, с которым ознакомилась редакция Financial Times, реформа Европейского фонда мира направлена на выработку "более структурированного, эффективного и прагматичного" способа выделения финансирования на оружие для Украины.

Крупные вкладчики фонда утверждают, что маленькие страны, такие как государства Прибалтики, получили от него большие компенсации за отправку на Украину устаревшего оружия советских времен и использовали эти деньги для модернизации своих собственных арсеналов.

Эти страны утверждают, что украинским вооруженным силам в начале военных действий требовалось именно такое оружие и техника советских времен, поскольку они знали, как с ним обращаться.

Вторым камнем преткновения является скорость, с которой фонд перейдет от выплаты компенсаций к финансированию контрактов на поставки оружия. Страны с мощной военной промышленностью, такие как Германия и Франция, настаивают на скорейших переменах и "получат наибольшие выгоды", – заявил представитель ЕС. – Остальные прекрасно это знают".

В нынешнем предложении говорится, что "возмещение за поставки на двусторонней основе будет постепенно сокращаться после переходного периода". Один из чиновников заявил, что большинство было за сохранение действующей модели как минимум на 2024 год, и за финансирование совместного расширенного производства в следующем году.

Официальные лица, участвующие в переговорах, заявляют, что работают над поиском компромиссного решения, которое должно быть готово к концу февраля.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, курирующий Европейский фонд мира, на прошлой неделе заявил, что он "призовет [лидеров] к выработке соглашения в кратчайшие сроки, потому что времени больше нет. В следующем месяце мы должны увеличить нашу военную поддержку Украины... Я не уверен, что у нас есть ощущение безотлагательности, когда мы решаем эту проблему".

Автор: Генри Фой (Henry Foy)

Свой материал для статьи предоставил Сэм Джонс (Sam Jones).