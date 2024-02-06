В "Рособоронэкспорте" заявили, что РФ непрерывно продвигает на Ближнем Востоке ЗРС С-400

По словам гендиректора спецэкспортера Александра Михеева, система в условиях реальных боевых действий подтвердила способность уничтожать баллистические ракеты в отличие от западных аналогов

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 5 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" непрерывно продвигает партнерам из Ближнего Востока российскую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф", которая в условиях реальных боевых действий подтвердила способность уничтожать баллистические ракеты в отличие от западных аналогов. Об этом ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев.

"С-400 "Триумф" - лучшая на сегодняшний день система ПВО большой дальности в мире. <...> "Рособоронэкспорт" ведет непрерывную работу по продвижению этой зенитной ракетной системы партнерам из стран Ближнего Востока, которые проявляют повышенный интерес к защите своих территорий и важных инфраструктурных объектов от воздушной угрозы", - сообщил он.

Как пояснил Михеев, по некоторым характеристикам С-400 в разы превосходит аналоги от других мировых производителей, что подтверждено в ходе реальных боевых действий. Одним из главных конкурентных преимуществ системы он назвал способность уничтожать не только аэродинамические цели, но и баллистические ракеты различных классов. "Как показал опыт специальной военной операции, современные западные системы ПВО практически в 100 процентах случаев пропускают баллистические цели", - подчеркнул гендиректор компании.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. В 2007 году С-400 была принята на вооружение российской армии.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.