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ТАСС

Сенат США предложил бюджетную помощь Киеву на $7,85 млрд с запретом на выплату пенсий

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Сенат США
Сенат США.
Источник изображения: © РИА Новости Эдуард Песов

В сопроводительных документах к законопроекту сенаторов отмечается, что еще $1,58 млрд нужно выделить "на помощь в построении будущего самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Согласованные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей предусматривают выделение Киеву Вашингтоном в 2024 году бюджетной помощи на сумму в $7,85 млрд с наложением запрета на пенсионные выплаты из этих средств. Об этом говорится в тексте подготовленного верхней палатой Конгресса законопроекта о дополнительных бюджетных расходах на эти нужды. Документ был обнародован 4 февраля председателем комитета по ассигнованиям Сената Пэт Мюррей (демократ от штата Вашингтон).

Как отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, сенаторы намерены "предоставить $7,85 млрд на прямую бюджетную поддержку Украины, включая запрет на выплату пенсий, и еще $1,58 млрд на помощь в построении будущего самодостаточной украинской экономики в приоритетных секторах, в частности на частный, транспортный и энергетический сектора". "Никакие из средств, выделенных на бюджетную поддержку <...>, не могут быть предоставлены для выплаты пенсий", - подчеркивается в тексте документа.

Судьба согласованного сенаторами при участии Белого дома законопроекта в Палате представителей Конгресса не ясна. Аналитики не исключают, что законодатели от оппозиционной Республиканской партии США, у которых большинство голосов в нижней палате Конгресса, не поддержат законопроект в его нынешнем виде. Спикер палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже высказывался ранее именно в таком ключе. 

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Страны
Израиль
США
Украина
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