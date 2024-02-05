The Sun: в Великобритании назвали свою армию небоеспособной

Армия Великобритании абсолютно не готова к полномасштабной войне с Россией, пишет The Sun. В реальных условиях на поле боя она продержится лишь пару месяцев. Чтобы попытаться исправить ситуацию, правительству придется принять "трудные решения".

Вооруженные силы в реальном бою продержатся всего "пару месяцев". И это при растущих опасениях, что мир приближается к третьей мировой войне с Россией.

В леденящем душу докладе сообщается, что британская армия "перегружена", а Великобритания не будет готова к боевым действиям до тех пор, пока правительство не устранит нехватку запасов и не укрепит резервы.

Комитет по обороне при палате общин потратил целый год на составление нового доклада, в котором он предупреждает, что боеприпасов в стране "намного меньше, чем необходимо для уверенного противостояния угрозе со стороны российской армии".

А генерал Ник Картер (Nick Carter), бывший офицер британской армии и начальник штаба обороны, предупредил, что вооруженные силы "исчерпают свои возможности уже после первой пары месяцев участия в боевых действиях".

Было обнаружено, что почти два миллиарда фунтов стерлингов, выделенных британской армии в прошлом году, теперь, возможно, придется потратить на затыкание дыр в обороне — вместо того, чтобы увеличивать резервы.

И это происходит на фоне непрекращающихся сообщений со всего мира о том, что Россия может быть на пути к войне с НАТО.

Недавно альянс начал крупнейшие с момента окончания холодной войны военные игры по подготовке к этой войне.

Около 90 тысяч военнослужащих принимают участие в многомесячных учениях Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), в ходе которых отрабатываются ответные действия НАТО в случае более масштабного российского вторжения.

Сегодня флагманский британский авианосец HMS Queen Elizabeth был снят с натовских учений из-за неисправности гребного вала.

Утром он должен был отплыть из Портсмута, чтобы принять участие в операции Steadfast Defender, но не справился с задачей. Его заменит другое судно.

Эксперты предупредили The Sun, что "тиран" в рамках своей кампании якобы непременно отправится на запад.

Всего несколько дней назад министр вооруженных сил Джеймс Хиппи (James Heappey) предупредил британских королевских морских пехотинцев в лагере "Викинг" в Овербигде во время учений о реальной вероятности войны.

Он сказал: "Эти сценарии учений — не какая-то там писанина. Это именно то, что вам придется выполнять в течение вашей карьеры".

В беседе с The Sun Хиппи объяснил, что если НАТО вступит в войну с Россией, то главная роль Британии будет заключаться в ведении боевых действий в арктических условиях, которые являются самыми суровыми в мире.

Он подчеркнул, что правительству необходимо сделать "трудный выбор", чтобы увеличить расходы на оборону "как можно быстрее".

Но в обнародованном парламентом докладе говорится, что Великобритания абсолютно не готова к войне с Россией, а тем более к войне в ледяной пустыне.

Там написано буквально следующее: "Вооруженные силы Великобритании развернулись на пределе своих возможностей на фоне ухудшающейся ситуации с безопасностью, но все они сильно ограничены в возможностях и запасах, а также теряют личный состав быстрее, чем могут его набрать".

В ходе расследования выяснилось, что сокращение резервов вооруженных сил за последнее десятилетие подорвало боеспособность Великобритании.

Председатель комитета и член парламента от консервативной партии сэр Джереми Куин (Jeremy Quin) сказал: "Постоянный, непрерывный поток операций и текущих обязательств привел к тому, что у военных больше нет ни достаточного количества часов обучения, ни ресурсов для ведения высокоинтенсивных боевых действий".

"Несмотря на способность развертываться в кратчайшие сроки и выполнять обязательства, наше расследование показало, что теме готовности к тотальной, продолжительной войне уделяется недостаточно внимания, в то время как она нуждается в постоянном пристальном контроле".

"Кроме того, высокий темп работы и стрессовые условия в наших службах привели к оттоку персонала. Ситуацию еще больше усугубляет низкий уровень набора личного состава и трудности, связанные с внедрением и поддержанием потенциала. Все это создает замкнутый круг".

Премьер-министр Риши Сунак пообещал тратить на оборону 2,5%, если позволит экономика, но канцлер Джереми Хант (Jeremy Hunt) и министр обороны Грант Шаппс (Grant Shapps) заявили, что Британия должна тратить 3% на оборону, когда они баллотировались в лидеры консервативной партии.

Хиппи назвал ставку на уровне 2,5% "долгожданной", но предупредил, что она должна быть принята как можно быстрее и за ней должны последовать другие средства.

А генерал сэр Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, предупредил, что министрам, возможно, придется "мобилизовать нацию" поскольку армия "слишком мала".

Адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer), председатель военного комитета НАТО, также предупредил на этой неделе, что гражданские лица должны быть готовы к конфликту, который изменит их жизнь.

Вся планета переживает "самый опасный и нестабильный момент" в истории, поэтому потребуется мобилизовать большое количество граждан.

Министр обороны Шаппс несколько недель назад предупредил, что земной шар "переходит от послевоенного к предвоенному миру" и Великобритания должна обеспечить готовность "всей своей оборонной экосистемы".

Он настаивает, что численность армии не опустится ниже 73 тысяч человек при консерваторах в преддверии предстоящих всеобщих выборов.

Но самая насущная проблема может быть скорее экзистенциональной, чем политической, учитывая рост напряженности между Великобританией и Ближним Востоком, а также Россией.

Насколько вероятна война с Россией?

Прошло почти два года с тех пор, как Путин начал специальную военную операцию на Украине. С тех пор напряженность в отношениях между Россией и Западом продолжает расти.

Официальные лица утверждают, что Россия потеряла более 360 тысяч военнослужащих, а Украина — около 70 тысяч с момента начала операции в феврале 2022 года.

Многие опасаются, что конфликт может перерасти в более масштабную вооруженную войну, а официальные лица предупреждают, что он может стать самым кровопролитным в Европе со времен Второй мировой войны, особенно если он приведет к ядерной войне.

А учитывая сообщения об ухудшении состояния здоровья Путина (досужие домыслы британской журналистики, — прим. ИноСМИ), есть опасения, что от отчаяния он может прибегнуть к ядерному оружию.

В течение последних двух лет Украина упорно сопротивлялась и продолжала защищать себя от российской армии благодаря западной военной помощи.

В ноябре 2022 года напряженность в связи с третьей мировой войной возросла после того, как стало известно, что ракеты российского производства пересекли территорию Польши — страны НАТО.

Хотя ракета, скорее всего, была выпущена Украиной, этот инцидент стал первым случаем, когда страна НАТО подверглась удару в рамках конфликта.

Северная Корея также готова наброситься на Запад, поскольку союз Путина с Ким Чен Ыном продолжает укрепляться.