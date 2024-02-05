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Военное обозрение

Авианосец «Куин Элизабет» ВМС Британии примет участие в учениях НАТО в составе неполноценной АУГ

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Источник изображения: topwar.ru

Ожидается участие британского авианосца в морском компоненте широко разрекламированных учений. Однако британская АУГ включает в себя, кроме "Куин Элизабет", фрегат Тип 23 "Сомерсет" и два танкера типа "Тайд". Сложно говорить, что это АУГ. По крайней мере, авианоснаямударная группа неполноценна.

Участие хотя бы одного из двух эсминцев Тип 45, которые сейчас находятся в Портсмуте, пока не подтверждается. Хотя теоретически, возможно участие "Даймонда", но, скорее всего, этого не случится.

По последним сведениям, системы "Вулкан - Фаланкс", на "Королеве Елизавете" до сих не смонтированы, а находятся на складах, в Портсмуте. Высказывалось предположение, что вместо них, могут быть установлены 40-ММ автоматы "Бофорс".

Ничего не известно о МАПЛ сопровождения. Обычно АУГ сопровождает одна МАПЛ. Учитывая безрадостное состояние британского подплава, наличие "Эстьюта" весьма сомнительно. Но, не исключено, что ПЛО будет обеспечивать американская лодка или французская, их как раз две, "на северах" "отираются".

Таким образом, в самых больших за 20 с лишним лет учениях НАТО не могут принять участие 4 фрегата Тип 23 и два эсминца Тип 45, которые формально считаются "оперативно доступными". Надо понимать, что состояние кораблей таково, что даже просто выйти в море, дабы "обозначить присутствие", не представляется возможным.

Для того, чтобы АУГ, хотя бы издали была похожа на группу, в ее состав предполагается включить один из эсминцев "Бьерк", надо понимать из тех, которые базируются на базе в Испании. И пока еще не названные, эскортные корабли, датский и испанский. Что это будет, пока сказать сложно. Особенно если учесть, что один из немногих датских фрегатов ушел в Красное море.

Авиагруппа на "Куин Элизабет" немного увеличилась, по сравнению с прошлыми учениями - на четыре вертолета. Число вертолетов ДРЛО осталось неизменным, две единицы, хотя это один из главных компонентов, обеспечения безопасности и самого авианосца и всей АУГ.

Командующий соединением, коммодор Джеймс Блэкмор, высказал осторожный оптимизм, что в 2024 году, во время подготовки "Принца Уэльского" к походу на Восток, на его палубе будет базироваться положенное количество F-35. Но это пока только "отвлеченные рассуждения". Вообще, высказывалась идея, в целях экономии иметь одну авиагруппу, на два авианосца, поскольку один из них, практически всегда будет или на ТО, или в ремонте. Однако ничего конкретного от официальных лиц, пока не озвучивалось.

Такова ситуация в начале учений, по крайней мере, в ее северном компоненте, который охватывает Северное море, а, возможно, и западную часть Баренцева моря.

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Испания
США
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F-35
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Военные учения
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