«Спас только Phalanx CIWS Mk15»: противокорабельная ракета хуситов преодолела систему Aegis эсминца ВМС США в Красном море

В американских медиа комментируют ракетную атаку йеменских повстанцев на американский эсминец УРО USS Gravely типа «Арли Бёрк». По сообщениям американским журналистов, ссылающихся на командование ВМС, «до поражения корабля оставались считанные мгновения».

Стало известно, что хуситы выпустили по американскому боевому кораблю, находившемуся в акватории Красного моря, ракету. Причём эта ракета беспрепятственно преодолела так называемую внешнюю линию обороны эсминца – систему Aegis. Противоракеты системой выпущены с борта корабля по атакующей цели не были.

В итоге впервые с начала противостояния на Красном море американскому боевому кораблю пришлось задействовать Phalanx CIWS Mk15. Это зенитный артиллерийский комплекс – оружие ближнего боя. Именно с помощью «Фэленкса» противокорабельная ракета, двигавшаяся со скоростью до 2 Махов, была уничтожена.

По последним данным, в момент уничтожения цели она находилась от американского боевого корабля на расстоянии примерно 1100 м.

Американские медиа:

Спас от ракеты хуситов только комплекс Phalanx CIWS Mk15

Соответственно, напрашивается чисто технический вывод о том, что если бы йеменские повстанцы использовали более скоростную противокорабельную ракету, то не спас бы боевой корабль ВМС США от поражения и тот самый Phalanx CIWS Mk15. Против сверхзвуковых ракет, способных двигаться на скоростях, превосходящих две скорости звука, такая корабельная установка ближнего боя бессильна. Могут ли такие ракеты появиться в йеменском арсенале, вопрос пока открытый.