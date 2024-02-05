Залужный в статье для CNN поставил ВСУ задачи на год, несмотря на слухи о своей отставке

По мнению главнокомандующего Вооруженными силами Украины, стоящий перед ВСУ вызов "нельзя недооценивать"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал статью о задачах украинских военных на предстоящий год на фоне сообщений, что украинский президент Владимир Зеленский скоро отправит его в отставку. Статья была опубликована телеканалом CNN.

"Отметим, что в 2024 году мы должны сосредоточить основные усилия на трех направлениях", - написал в статье главком ВСУ. По его мнению, эти три задачи заключаются в создании системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными силами и средствами, внедрении "новой философии" подготовки и ведения боевых действий, учитывающей ограничения в средствах и способах их применения, которые испытывает Украина, а также в скорейшем овладении новыми боевыми возможностями.

По мнению Залужного, вызов, стоящий перед ВСУ, "нельзя недооценивать". Он отмечает, что запасы ракет, средств перехвата для ПВО и артиллерийских снарядов, которыми располагают западные партнеры Киева, истощаются из-за интенсивности боевых действий на Украине, а также из-за глобальной нехватки боеприпасов. В связи с этим он называет приоритетом номер один для ВСУ "овладение всем арсеналом относительно дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных аппаратов и других технологических средств". Залужный считает, что Украина должна создать "новую государственную систему технологического перевооружения". По оценке главкома ВСУ, эта задача "может быть выполнена за пять месяцев".

29 января бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Газета The Washington Post в среду сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о ней может быть отложено на какое-то время. Позднее CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.