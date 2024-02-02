Войти
ТАСС

"Алмаз-Антей" представит в Эр-Рияде новейшие средства ПВО на выставке World Defense Show

281
0
0
Пусковая установка С-350Е Витязь
Пусковая установка С-350Е Витязь.
Источник изображения: © AP Photo / Ivan Sekretarev

Концерн, в частности, покажет боевые машины ПВО средней дальности из состава ЗРС С-350Е "Витязь"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит боевые машины ПВО средней дальности из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е "Витязь" на международной оборонной выставке World Defense Show, которая пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В Эр-Рияде холдинг продемонстрирует модели боевых машин ПВО средней дальности из состава зенитной ракетной системы С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса "Викинг". ЗРС С-350Е "Витязь" имеет дальность поражения до 120 км и предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна отражать удары средств воздушного нападения одновременно с любых направлений", - сказали в пресс-службе концерна.

Там подчеркнули, что преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие расчета во время боевой работы. Повышенная живучесть системы обеспечивается разнесением боевых средств на достаточно большое расстояние, а также способностью маневрировать и менять позицию в короткое время. С-350Е имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов. Возможно взаимодействие с информационными и боевыми средствами других систем.

Говоря о зенитном ракетном комплексе "Викинг", в "Алмаз-Антее" отметили, что всепогодный, многоканальный, высокомобильный "Викинг" по праву считается универсальным средством защиты войск и важных объектов от воздушных налетов. Он предназначен для обороны войск и объектов от современных, а также перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "Стелс", тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных наземных и надводных целей.

В концерне рассказали, что ЗРК "Витязь" может эффективно выполнять задачи в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, а его боевые средства могут изготавливаться как на гусеничных, так и колесных шасси повышенной проходимости. Все боевые средства комплекса имеют возможность дистанционного управления боевой работой с выносных рабочих мест. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.12.2019
Надёжный купол пустыни: российские ЗРК «Тор-Э2» приковали к себе внимание посетителей Dubai Airshow-2019
19.11.2019
Чемезов: российские системы РЭБ и комплексы ПВО могут заинтересовать Саудовскую Аравию
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
10.11.2017
Как проходит диверсификация ОПК в России
07.04.2015
Обновление иранской армии дает шанс российскому ВПК
16.08.2011
Ушел с конвейера
25.02.2011
"Сейчас нужна суперповоротливость, быстрее надо дело делать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 04:17
  • 58947
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 01.02 19:24
  • 60
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 01.02 16:50
  • 390
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.02 15:41
  • 0
Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания
  • 01.02 12:47
  • 3
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 01.02 12:08
  • 0
«Force de frappe» в Европе
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?