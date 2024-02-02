"Алмаз-Антей" представит в Эр-Рияде новейшие средства ПВО на выставке World Defense Show

Концерн, в частности, покажет боевые машины ПВО средней дальности из состава ЗРС С-350Е "Витязь"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит боевые машины ПВО средней дальности из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350Е "Витязь" на международной оборонной выставке World Defense Show, которая пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В Эр-Рияде холдинг продемонстрирует модели боевых машин ПВО средней дальности из состава зенитной ракетной системы С-350Е "Витязь" и зенитного ракетного комплекса "Викинг". ЗРС С-350Е "Витязь" имеет дальность поражения до 120 км и предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна отражать удары средств воздушного нападения одновременно с любых направлений", - сказали в пресс-службе концерна.

Там подчеркнули, что преимуществом данной ЗРС перед другими системами ПВО является отсутствие расчета во время боевой работы. Повышенная живучесть системы обеспечивается разнесением боевых средств на достаточно большое расстояние, а также способностью маневрировать и менять позицию в короткое время. С-350Е имеет возможность работать как автономно, так и под управлением вышестоящих командных пунктов. Возможно взаимодействие с информационными и боевыми средствами других систем.

Говоря о зенитном ракетном комплексе "Викинг", в "Алмаз-Антее" отметили, что всепогодный, многоканальный, высокомобильный "Викинг" по праву считается универсальным средством защиты войск и важных объектов от воздушных налетов. Он предназначен для обороны войск и объектов от современных, а также перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "Стелс", тактических баллистических и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных наземных и надводных целей.

В концерне рассказали, что ЗРК "Витязь" может эффективно выполнять задачи в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия, а его боевые средства могут изготавливаться как на гусеничных, так и колесных шасси повышенной проходимости. Все боевые средства комплекса имеют возможность дистанционного управления боевой работой с выносных рабочих мест.