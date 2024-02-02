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Военное обозрение

Испанская армия в 2026 году получит новые зенитные ракеты «Мистраль-3», устойчивые к средствам ИК противодействия

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Источник изображения: topwar.ru

В Минобороны Испании сообщили, что в 2026 году армия получит новейшие зенитные ракеты «Мистраль-3», устойчивые к средствам ИК противодействия. В свою очередь, генеральный директор MBDA Испания Мария Дуран подтвердила заключение десятилетнего контракта на поставку соответствующих ракет и модернизацию пусковых установок для них, пишет издание Army Recognition.

Авторы статьи напоминают, что в конце прошлого года испанское военное ведомство заключило контракт с MBDA на сумму 325 млн евро, предусматривающий поставку более 500 новейших ракет и модернизацию пусковых установок.

В материале говорится, что «Мистраль-3», разработанная MBDA, представляет собой усовершенствованную технологию ракеты класса «земля-воздух» очень малой дальности (VSHORAD). Данная система вооружения работает по принципу «выстрелил и забыл». Следовательно, после запуска ракета автоматически преследует свою цель, не нуждаясь в дополнительном наведении.

Главной особенностью боеприпаса является использование новейшего инфракрасного матричного тепловизора, невосприимчивого ко всем известным средствам ИК противодействия. Это дает ему расширенные возможности по обнаружению и сопровождению целей, при этом повышая вероятность поражения одиночным выстрелом до 96 процентов.

«Мистраль-3» может уничтожать цели на расстоянии до 8 км и высоте 6000 метров со сверхзвуковой скоростью до 930 м/с, обеспечивая короткое время перехвата. Минимальная дальность перехвата составляет 500 метров.

Ракета оснащена боеголовкой весом 3 кг и использует лазерный неконтактный, а также ударный взрыватель для обеспечения эффективного поражения цели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Компании
Leonardo
MBDA
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