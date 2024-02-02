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ТАСС

"Калашников" на выставке в Эр-Рияде покажет разработанную с МО РФ новую военную форму

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ВКПО 3.0 Костюм летний Multicam
ВКПО 3.0 Костюм летний Multicam.
Источник изображения: kalashnikov.com

В пресс-службе концерна отметили, что особое место в экспозиции займет экипировка военнослужащих от ООО "Триада-ТКО"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" на международной выставке вооружений World Defense Show 2024 в Эр-Рияде продемонстрирует всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, разработанный совместно с Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

В "Калашникове" рассказали, что на выставке будут представлены апробированные в ходе СВО образцы продукции. В частности, будет представлен барражирующий боеприпас КУБ, поставки которого идут нарастающими объемами с начала спецоперации. Кроме того, концерн привезет в Эр-Рияд уже освоенную в производстве новинку - комплекс СКАТ 350 М.

"Особое место в экспозиции группы компаний займет экипировка военнослужащих от ООО "Триада-ТКО" ("Калашников"). Представляемые изделия являются основой в производстве штатного обмундирования военнослужащих российских силовых структур - комплекта ВКПО 3.0, также апробированного в зоне СВО", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на выставку привезут разработанные НИИ стали решения для защиты бронетанковой техники, испытанные и модернизированные по результатам боевого применения в СВО, в том числе "Накидку", защищающую от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами. Также на стенде "Калашникова" можно будет ознакомиться с боевым и гражданским стрелковым оружием. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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