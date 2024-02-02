НАТО готовится к войне с Россией. В Чехии уже знают, где она начнется (Forum24, Чехия)

Forum 24: НАТО готовится к войне с Россией в Сувалкском коридоре

В НАТО разрабатывают подробные планы и ведут подготовку к войне с Россией, которая, по мнению западных стратегов, начнется с Сувалкского коридора, пишет Forum 24. Этот регион крайне уязвим. Заняв его, можно отрезать Литву, Латвию и Эстонию от остальных членов альянса.

С одной стороны — Белоруссия, а с другой — Калининградская область, эксклав Российской Федерации. Между ними около 60 километровая польско-литовская граница. Тихое место с холмистым рельефом, лесами и озерами на самой восточной окраине НАТО. Гуляя по Сувалкскому перешейку, легко забыть, что ты тут на мушке у российского президента Владимира Путина. Если он решится на открытую войну с НАТО, то первым делом нападет, вероятно, именно здесь.

Ахиллесова пята Североатлантического альянса или самое опасное место на свете. Так порой характеризуют Сувалкский перешеек, который, согласно некоторым анализам и сценариям немецкой армии, вероятно, первым попадет под удар российских вооруженных сил, когда Россия решит напасть на НАТО и Европу. С одной стороны — Белоруссия, которая, как выяснилось, не против, чтобы российские войска использовали ее территорию в качестве плацдарма. С другой стороны — российский эксклав Калининград, куда в 2022 году Министерство обороны Российской Федерации перебросило самолеты МиГ-31Е с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и где размещены ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

Широкая публика мало что знает о Сувалкском перешейке, и тем не менее это стратегически важное место: именно здесь может начаться конфликт между Западом и Москвой — конфликт, которого опасаются даже генералы НАТО. Здесь также проходит единственный сухопутный путь из Польши и Центральной Европы в страны Прибалтики, пожалуй, самые ответственные члены Североатлантического альянса.

Если Владимир Путин внезапно поведет свои войска через Белоруссию и перешеек в Калининград, то сможет отрезать Эстонию, Латвию и Литву от их союзников в Центральной и Западной Европе, а также от остального альянса. Так оборвались бы пути поставок, и не осталось бы никакой надежды на подкрепление для относительно небольших армий стран Прибалтики.

Конфликт возможен в 2025 году, как предупреждает бундесвер

Согласно сценарию бундесвера, доступ к которому недавно получило самое продаваемое ежедневное издание Германии "Бильд", все начнется с мобилизации в России в феврале текущего года. Во время нее Россия призовет в армию 200 тысяч человек. К июню российская армия, как утверждается в материале немецкой армии под названием "Оборона альянса 2025", значительно продвинется, а попытки Киева освободить оккупированные территории ни к чему не приведут из-за сокращения западной помощи.

Хотя российская армия понесла на Украине большие потери, вооруженный конфликт не заканчивается. Европа получила предупреждение о том, что Кремль для восточного крыла НАТО представляет серьезную военную угрозу.

Украина и Запад, согласно материалу, окажутся в сложном положении. Владимир Путин, в свою очередь, напротив, захочет воспользоваться своими успехами и нанесет серию кибернетических ударов по Эстонии. Кроме того, он повысит напряженность за счет русского меньшинства. В 2020 году этнические русские составляли 24% от общего населения Эстонии и Латвии. В Литве русских было пять процентов.

Еще в сентябре текущего года Россия воспользовалась бы совместными учениями с Белоруссией для размещения 50 тысяч русских солдат на западе страны и в стране диктатора Александра Лукашенко. Немецкий сценарий предполагает дальнейшую эскалацию: в октябре Россия переместила бы в Калининград ракеты средней дальности. Кроме того, Кремль развернул бы пропагандистскую кампанию, убеждая, что страны Североатлантического альянса готовятся к вторжению.

Именно тут очередь дойдет до Сувалкского коридора, на котором сосредоточится Россия. В декабре в этой области начались бы искусственно спровоцированные пограничные конфликты. Как передает "Бильд", Владимир Путин также воспользовался бы сложным периодом после президентских выборов в США, когда страна может остаться без политического руководства. Перешеек оказался бы зажат между двумя крупными группировками российских сил: две бронетанковые дивизии, механизированная пехотная дивизия и ее командование. В общей сложности около 70 тысяч солдат.

Только в мае 2025 года НАТО постарается активировать свои планы для эффективного сдерживания, чтобы предотвратить удар по Сувалкскому перешейку со стороны Белоруссии и Калининграда. На восточное крыло альянса отправили бы 300 тысяч солдат. Запуск сдерживающего сценария в материале обозначен как День Х. Примерно через месяц друг против друга уже стояли бы более полумиллиона российских и натовских солдат.

Продолжительная война с альянсом на суше?

О возможном нападении России на НАТО говорят уже как минимум с начала вооруженного конфликта на Украине. После обнародования материала бундесвера опасения подтвердила и эстонский премьер Кая Каллас. "Наша разведка докладывает, что удар возможен в пределах трех — пяти лет, и сейчас очень важно, чтобы мы сплотились вокруг Украины", — заявила она в интервью "Таймс".

В январе о перспективе пяти лет упомянул и немецкий министр обороны, заявив, что Россия может напасть на Североатлантический альянс через пять — восемь лет. "Угрозы из Кремля мы слышим почти каждый день, и поэтому вынуждены считаться с тем, что однажды Владимир Путин может напасть на одну из стран НАТО", — заявил Борис Писториус в интервью немецкому "Тагесшпигель".

Эти слова были сказаны уже на следующий день после того, как председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что гражданское население стран Североатлантического альянса должно быть готовым к тому, что в ближайшие 20 лет может начаться тотальная война с Россией. "Мы должны понять, что мир не что-то само собой разумеющееся. Поэтому мы (в НАТО — прим. авт.) готовимся к конфликту с Россией", — добавил адмирал.

Но если российские вооруженные силы действительно вторглись бы в Сувалкский коридор еще до подхода соединений НАТО, то, как считают некоторые аналитики, маловероятно, чтобы Москва решилась на продолжительную наземную войну с альянсом. "В российской доктрине говорится, что Россия попытается склонить НАТО к послушности тем, что даст понять: она может наносить все больший и больший ущерб", — утверждает Фабиан Гоффман из исследовательского центра "Осло нуклеар проджект".

НАТО готовится, и Россия тоже

Но за откровенными предупреждениями из уст западных политиков скрываются подробные планы, разработанные для подготовки к тому, что может произойти. В январе НАТО начала самые масштабные учения со времен холодной войны и проверяет, насколько быстро американские силы могут укрепить оборону европейских союзников в странах, соседствующих с Россией, на восточном крыле альянса в случае конфликта с "почти равноценным противником".

В учениях "Стойкий защитник 2024", которые продлятся до мая, будут участвовать около 90 тысяч солдат. По информации Североатлантического альянса, в них задействуют все: авианосцы, эсминцы, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, более тысячи единиц бронированной техники, в том числе 133 танка и 533 БМП.

Но так же, как НАТО, готовятся и российские вооруженные силы. Учения, которые упоминаются в материале немецкой армии, вероятно, будут копией прошлогодних учений российской армии в Белоруссии. Как сообщает глава эстонской военной разведки Каупо Росина, оказалось, что у Москвы "по-прежнему достаточно сил для того, чтобы оказать на наш регион (Восточной Европы — прим. авт.) сильное военное давление".

На Украине Россия не сдает позиций. И если раньше Запад лишь подумывал о возможной конфронтации с Россией, то теперь считает ее крайне вероятной. На прошлой неделе генерал Мартин Херем, командующий эстонской армией, заявил, что Владимир Путин может напасть на прибалтийские страны в течение года после завершения боев на Украине.

Один из возможных очагов конфронтации Владимир Путин лично приезжал осмотреть, когда в четверг в рамках своей предвыборной кампании посещал с рабочим визитом Калининградскую область. Как сообщает российский портал "Военное обозрение", за полетом главы Кремля в самую западную часть России следили восемь самолетов Североатлантического альянса.

Перешеек — в центре внимания всего мира

Именно там с 2016 года Россия расширяет свое военное присутствие. Помимо самолетов МиГ-31Е с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в этом регионе Москва разместила и солдат, другое оружие, а также создало тактическое формирование береговых войск российского флота. В эксклав между Польшей и Литвой Кремль поместил и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный боезаряд.

Несмотря на размеры Сувалкский перешеек попал в центр внимания всего мира, когда в 2014 году из-за присоединения Крыма к России в Европе повысилась геополитическая напряженность. Теперь Сувалкский коридор снова вызывает интерес.

Сценарий немецкой армии поднял вопрос о возможном нападении России на НАТО. Однако эти опасения появились не вчера. После марша группы Вагнера на Москву бойцы Евгения Пригожина переместились в Белоруссию. Александр Лукашенко тогда утверждал, что они ждут-не дождутся, когда подойдут к границе Белоруссии с Польшей.

"По нашей информации, более ста наемников группы Вагнера заняли позиции близ Сувалкского перешейка под Гродно в Белоруссии", — так ситуацию прокомментировал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Польша немедленно занялась расширением своего военного присутствия близ перешейка, поскольку, как заявил министр обороны Польши Мариуш Блящак, его страну заботит безопасность восточного крыла Североатлантического альянса. Министерство обороны Литвы в конце июля сообщило, что отслеживает все передвижения российских наемников близ Сувалкского коридора.

Восстановление наземного сообщения между Белоруссией и Калининградом

Пока существовал Советский Союз, Калининград, единственный порт на Балтийском море, не замерзающий круглый год, что делает его важнейшим портом для русских, имел прямое сообщение с Москвой по перешейку, ведущему через территорию Литвы и Белоруссии, когда-то входивших в состав СССР.

Но столь удобное для Москвы положение изменилось, когда Советский Союз распался, а Литва стала независимым государством и вступила в НАТО. По тому же пути, что и Вильнюс, пошла Польша, которая располагает самой большой армией в регионе. В какой-то момент Россия столкнулась с геополитическим переломом и осталась со своим калининградским эксклавом, важным для нее выходом к морю, в изоляции, поскольку Польша и Литва контролируют Сувалкский перешеек.

Благодаря военной операции на Украине, присоединения Крыма и восточной части страны Москва восстановила сухопутный мост между своей территорией и Черным морем. Есть мнение, что то же самое грозит Польше и странам Прибалтики, если Россия решит перейти Сувалкский перешеек и восстановить сухопутное сообщение между Белоруссией и Калининградом.

Еще до начала второй фазы спецоперации на Украине Сувалкский перешеек вызывал опасения, и некоторые высокопоставленные западные военные предупреждали, что Москва может захватить его ради восстановления сухопутного пути в Калининград.

Данная территория крайне уязвима, поскольку российские силы отрезали бы Литву, Латвию и Эстонию от остального Североатлантического альянса.

"В учениях в обоих концах Сувалкского перешейка участвуют тысячи российских солдат, и сейчас все на местах", — заявил в 2015 году генерал-лейтенант Бен Ходжес, который в то время командовал американскими силами в Европе.

Опасения в связи с российскими намерениями высказал также бывший эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес. "Мы очень уязвимы, поскольку вторжение отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остального НАТО", — заявил он, имея в виду захват Россией перешейка, из-за чего прибалтийские страны могут оказаться изолированы от Польши и других государств Европейского Союза.

Однако сейчас удар России по Сувалкскому коридору маловероятен. Вооруженный конфликт на Украине обнажил недостатки российской военной машины, НАТО расширяется, строит новые планы, как добраться до Прибалтики в случае вторжения, а также намерен расширить свое присутствие в регионе. Кроме того, нападение стало бы ударом по НАТО в целом. Встает вопрос, как альянс отреагировал бы в подобной ситуации и насколько быструю и эффективную помощь смог бы оказать странам Прибалтики.

Если сейчас и можно извлечь из ситуации на Украине какой-то урок, то заключается он в том, что руководители США и союзников сейчас должны готовиться к худшему сценарию, сосредоточившись на реальных военных возможностях Российской Федерации в регионе, а не на декларативных намерениях Кремля, прогнозы российской стратегической логики или мнении спецслужб о перспективах Владимира Путина.

Автор: Войтех Лаштувка (Vojtěch Laštůvka)