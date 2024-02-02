Войти
Военное обозрение

Французская компания собралась передать ВСУ 16 самоходных понтонных мостов для форсирования водных преград

269
0
0
Понтонный мост EFA (Engin de Franchissement de l'Avant)
Понтонный мост EFA (Engin de Franchissement de l'Avant).
Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 16 самоходных понтонных мостов EFA (Engin de Franchissement de l'Avant). Они будут переданы киевскому режиму французской компанией CEFA, занимающейся производством подобного оборудования.

Известно, что понтонные мосты данного типа представляют собой одновременно мост и транспортер-амфибию. Использование такой техники позволяет куда быстрее осуществлять передислокацию моста. Кроме того, и сами транспортеры могут использоваться в качестве парома. Для этого несколько таких транспортеров соединяют между собой, превращаясь в аналог понтонной переправы.

На фоне очевидного провала контрнаступления ВСУ передача понтонной техники украинской армии выглядит по меньшей мере странно. Видимо, киевский режим все еще вынашивает планы по возобновлению наступательных действий в Херсонской области, где ВСУ хотят форсировать реку Днепр и предпринять рывок на контролируемое ВС РФ левобережье Днепра.


Понтонный мост EFA (Engin de Franchissement de l'Avant).
Источник: topwar.ru

Но успех подобной операции представляется крайне сомнительным. Скорее всего, ни к каким результатам, кроме очередных высоких потерь в личном составе и военной технике эта операция не приведет.


Понтонный мост EFA (Engin de Franchissement de l'Avant).
Источник: topwar.ru

Сейчас ВСУ периодически засылают на левобережье Днепра десантные группы украинской морской пехоты и спецназа военной разведки. Большая часть этих групп уничтожается артиллерией, авиацией, беспилотниками ВС РФ еще во время попыток переправиться через реку. Остальные десантные группы затем уничтожаются при попытке высадки или на береговой линии Днепра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Днепр
Компании
Beretta
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.09.2023
Миршаймер рассказал, кого обвинят в провале контрнаступления ВСУ
01.09.2023
Горячая осень СВО
25.10.2022
В ожидании провокаций: может ли Украина применить «грязную бомбу»
19.09.2022
Запорожская АЭС требует зоны безопасности
20.10.2014
Единая космическая система предупредит о ядерном нападении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 04:17
  • 58947
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 01.02 19:24
  • 60
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 01.02 16:50
  • 390
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.02 15:41
  • 0
Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания
  • 01.02 12:47
  • 3
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 01.02 12:08
  • 0
«Force de frappe» в Европе
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?