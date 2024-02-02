Французская компания собралась передать ВСУ 16 самоходных понтонных мостов для форсирования водных преград

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 16 самоходных понтонных мостов EFA (Engin de Franchissement de l'Avant). Они будут переданы киевскому режиму французской компанией CEFA, занимающейся производством подобного оборудования.

Известно, что понтонные мосты данного типа представляют собой одновременно мост и транспортер-амфибию. Использование такой техники позволяет куда быстрее осуществлять передислокацию моста. Кроме того, и сами транспортеры могут использоваться в качестве парома. Для этого несколько таких транспортеров соединяют между собой, превращаясь в аналог понтонной переправы.

На фоне очевидного провала контрнаступления ВСУ передача понтонной техники украинской армии выглядит по меньшей мере странно. Видимо, киевский режим все еще вынашивает планы по возобновлению наступательных действий в Херсонской области, где ВСУ хотят форсировать реку Днепр и предпринять рывок на контролируемое ВС РФ левобережье Днепра.

Понтонный мост EFA (Engin de Franchissement de l'Avant). Источник: topwar.ru

Но успех подобной операции представляется крайне сомнительным. Скорее всего, ни к каким результатам, кроме очередных высоких потерь в личном составе и военной технике эта операция не приведет.

Понтонный мост EFA (Engin de Franchissement de l'Avant). Источник: topwar.ru

Сейчас ВСУ периодически засылают на левобережье Днепра десантные группы украинской морской пехоты и спецназа военной разведки. Большая часть этих групп уничтожается артиллерией, авиацией, беспилотниками ВС РФ еще во время попыток переправиться через реку. Остальные десантные группы затем уничтожаются при попытке высадки или на береговой линии Днепра.