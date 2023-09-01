Горячая осень СВО

Осенняя кампания обещает быть жаркой

ВСУ произвели высадку ДРГ численностью до 40 человек на мысе Тарханкут в западном Крыму. Как и следовало ожидать более половины высадившихся диверсантов были уничтожены, остальным повезло удрать.

Можно счесть эту высадку обычной попыткой Украины терроризировать тыловые территории России для создания панических настроений среди населения. Но, если не удаётся разогнать панику в плотно заселённой Белгородской области, где постоянным нападениям подвергаются приграничные сёла, то на что рассчитывали украинцы, высаживаясь на пустынном мысе? Только ли в том заключалась задача, чтобы воткнуть в землю флаг и сфотографироваться для фиксации очередной «пэрэмогы» в социальных сетях? Не думаю. На южном (морском) участке ВСУ достаточно экономно используют элитные подразделения своего спецназа. Прошлый раз их задействовали в неудачной высадке на Змеиный, когда украинский спецназ понёс потери и был вынужден был отступить. Однако после этого за достаточно короткое время ВСУ при помощи ракетных обстрелов вынудили российский гарнизон оставить остров, с которого можно контролировать все подходы к оставшимся украинским портам на побережье Чёрного моря и в устье Дуная. Российский гарнизон на Змеином существенно облегчал флоту блокаду украинского побережья.

Не случайно сразу после выхода из зерновой сделки Россия начала активно бомбить остров, вынуждая теперь уже Украину увести оттуда своих солдат. Цель — сделать Змеиный серой зоной, с тем, чтобы он, если уже не помогает флоту осуществлять блокаду побережья, то хотя бы не мешал. То есть, можно предположить, что неудачная высадка украинского спецназа на Змеиный была разведкой боем. По принципу: если получится захватить остров с налёта — удача. Если нет, то по крайней мере будет поучена информация о наличии/отсутствии фортификационных сооружений, скрытых огневых точках, а также о численности и вооружении гарнизона.

флаг Украины. Источник: © Alex Chan Tsz Yuk/ Keystone Press Agency/Global Look Press

По аналогии можно предположить, что высадка украинской ДРГ на мыс Тарханкут также носила в первую очередь разведывательный и лишь во вторую пропагандистский характер. Необходимо было установить насколько надёжно охраняется побережье Крыма вдали от населённых пунктов. Масштаб потерь ДРГ свидетельствует о том, что с российскими войсками она столкнулась практически сразу после высадки, не успев развернуться в боевой порядок и провести разведку окружающей местности. Высока вероятность, что ДРГ заметили ещё в море, вдали от берега, и к тому моменту, когда она начала высадку, группу уже ждали. Думаю, что эта разведывательная операция на побережье Крыма первая, но вряд ли последняя. Киев прекратит такие налёты только в том случае, если убедится, что скрытно произвести высадку крупной группы на пустынный пляж хоть в ночное, хоть в дневное время, хоть в западном Крыму, хоть в восточном невозможно.

Дело в том, что наши бывшие западные «друзья и партнёры», после некоторых колебаний, приняли решение продолжать против России войну до последнего украинца. 24 августа, по итогам встречи советников по вопросам безопасности пяти западных стран (США, Великобритании, Франции, Германии, Италии) принято решение удерживать российские активы, замороженные в этих странах до тех пор, пока «Россия не заплатит за ущерб, причинённый Украине». Заодно, они подтвердили обязательства своих стран «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Можно было бы отмахнуться от этой информации и сказать, что такие заявления звучали и раньше. Но есть два «но». Во-первых, это первое согласованное совместное заявление высокопоставленных чиновников США, Великобритании и трёх ведущих стран ЕС. До сих пор, такие заявления делались разнокалиберными представителями разных стран (зачастую вообще отставниками или парламентариями). Во-вторых, на это заявление на самом высоком уровне отреагировала России, что говорит о том, что в Москве к нему отнеслись более чем серьёзно. Министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что Запад окончательно отказался от мирных переговоров и, хоть Россия оставляет дверь для мирного урегулирования открытой, на данный момент никаких оснований ожидать прекращения военных действий нет. А президент России Владимир Путин анонсировал гражданам приятные сюрпризы в проведении СВО этой осенью.

Осень наступает через неделю, а приятным сюрпризом для российских граждан может быть только наступление с решительной целью. К медленному выдавливанию противника уже привыкли и даже если оно приобретёт больший размах, вряд ли к нему отнесутся как к сюрпризу, скорее как к приятной рутине.

У ВС РФ есть два перспективных района наступления:

1. Северный. На Харьков и далее в обход глубокого северного фланга донбасской группировки к мостам через Днепр у Днепропетровска и Запорожья, отрезая Донецкую и Запорожскую (которая сейчас пытается «контрнаступать») группировки противника на левом берегу Днепра и загоняя их в огромный котёл, с тем, чтобы Зеленский не мог использовать их для создания оборонительной линии по Днепру.

2. Южный. На Херсон, Николаев, Одессу, с последующим выходам к тем же мостам в районе Запорожья и Днепропетровска, но с тыла, с правого берега. Эффект тот же, но ВСУ сохраняют направление на Киев открытым для отступления. Поскольку лучшие силы украинской армии израсходованы в попытках «контрнаступать», боевой дух армии и качество пехоты упали, а по уровню мобильности ВС РФ превосходят ВСУ на порядок, такое отступление моментально превратится в бегство, с оставлением остатков тяжёлой техники, массовой сдачей в плен, дезертирством и утратой боеспособности оставшихся частей. В общем, в этом случае ВСУ грозит полноценная катастрофа.

Как видим, в результате выбора южного направления для наступления Россия не только очищает от ВСУ всё левобережье Днепра и выходит к Киеву, но и отрезает Украину от моря. При этом относительно сложным обещает быть только первый этап операции — форсирование Днепра в районе Херсона высадка десантов у Николаева и Одессы. Дальше Киев не располагает ни укреплёнными линиями, ни подготовленными резервами. При том, что на северном направлении необходимо будет прорывать линию Оскола, за который сейчас постепенно отходят ВСУ, брать «крепости» Купянск, Лиман, Изюм, Чугуев и миллионный Харьков.

Всё это отнюдь не просто и потери могут оказаться слишком большими, что в конечном итоге не даст завершить операцию на окружение, ограничившись занятием большей части Харьковской области и созданием выступа фронта, нависающего с севера над Славянско-Краматорской группировкой ВСУ. Это тоже будет крупный успех, однако недостаточный для того, чтобы заставить наших западных оппонентов задуматься о целесообразности дальнейшей поддержки Украины и принудить их к конструктивным переговорам, что дало бы нам возможность завершить СВО к февралю—апрелю 2024 года.

Танки ВС РФ. Источник: МО РФ

Наступление на южном участке сулит ВС РФ большие выгоды, а у Киева нет времени и ресурсов для парирования удара на данном направлении. Всё либо задействовано в «контрнаступлении», либо с трудом удерживает позиции под Марьинкой и Авдеевкой, либо отправлено на Харьковское направление для стабилизации ситуации. При самом оптимальном для Украины развитии событий наловить мобилизованных для создания новых резервных соединений Центры комплектования смогут не раньше средины-конца октября. Вместе с хотя бы двух-трёхнедельным обучением к выдвижению на фронт они будут готовы не раньше средины ноября (причём без тяжёлой техники, которая тоже кончилась, а Запад не успеет поставить новую в достаточном количестве). Для отражения ожидаемого осеннего наступления ВС РФ это слишком поздно.

Как в таком случае ВСУ могут купировать угрозу российского наступления на Юге?Только реализацией авантюрного плана: организовать свои действия таким образом, чтобы убедить российское командование, что ВСУ начали серьёзную атаку на Крым, заставив, таким образом, израсходовать, предназначенные для наступление резервы на отражение виртуальной угрозы полуострову. Когда выяснится, что опасность преувеличена, вновь создавать ударную группировку будет поздно — начнётся сезон дождей, а за ним мягкая южная зима и время штормов на Чёрном море. Всё вместе сделает десантную операцию на одесско-николаевское побережье и форсирование Днепра с занятием Херсона крайне проблематичными. Операцию придётся отложить до весны, а Киев выиграет время на подготовку резервов и получение с Запада новых партий техники.

Украина ещё может собрать некоторое количество ударных групп, чтобы организовать серьёзный недельный штурм российских позиций на Запорожском направлении. Одновременно в районе Антоновского моста могут быть брошены через Днепр значительно большие чем раньше силы. Это, конечно, озаботит российское командование, заставит подтянуть к фронту часть резервных соединений, но не решит стоящую перед ВСУ задачу. Для полноты картины не хватает атаки непосредственно на Крым.

Так вот, если найти укромное место, куда за несколько ночей можно группами по 20–30 человек переправить до батальона спецназа и в час «Х» поднять максимальный шум, захватить пару-тройку сёл, организовать высадку (или попытку высадки) на крымское побережье дополнительных сил, массированную атаку морских беспилотников на базы флота в Севастополе и Новороссийске, а воздушных на аэродромы Крыма, то в первые часы у российских военных моет создаться впечатление, что Украина начала хорошо подготовленное вторжение в Крым с моря, с одновременной атакой с суши и что на фронте складывается кризис. Резервы будут брошены на ликвидацию этого кризиса.

За три-пять дней ситуация прояснится. Но резервы уже будут втянуты в бои или переброшены на новые направления, боекомплект израсходован. Для их возвращения в места сосредоточения и монтирования ударной группировки, для пополнения боекомплекта понадобится время, а его может не хватить. Со стороны Киева это было бы авантюрой, но терять ему нечего. Если дело выгорит, то появится шанс дотянуть до весны и дождаться очередной партии западной помощи. Если не выгорит, так всё равно грозит катастрофа, какая разница какой конкретно формат она примет.

Поэтому, думаю, что целесообразно не просто усиливать охрану побережья, но внимательно наблюдать за географией украинских провокаций в Крыму, надёжно контролировать морские подступы к полуострову и исключить возможность даже краткосрочного (2–3 суток) нахождения в глухих районах побережья необнаруженной крупной (150–300 человек) группы украинских диверсантов (незаметно переброшенных морем и затаившихся). Украина будет любой ценой пытаться сорвать осеннее наступление ВС РФ. Киеву надо время, чтобы восстановить численность армии и оснастить войска новой техникой. Это время ему давать нельзя. Иначе весной придётся начинать всё сначала.

Ростислав Ищенко