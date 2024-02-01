Веками соблюдающая нейтралитет Швейцария поставила в ФРГ партию танков Leopard 2A4, возможно, для Украины

Источник изображения: topwar.ru

Власти некоторых западных стран идут на откровенный обман собственных граждан, публично заявляя, что не участвуют в оказании военной помощи Киеву, в том числе по причине внутренних законодательных запретов на поставку вооружений в воюющие страны. На деле правительства этих якобы нейтральных государств реализует всевозможные схемы, по которым вооружения и военная техника из наличия национальных армий или закупленные по контрактам у местных производителей в конечном итоге оказываются у ВСУ.

Таковой может стать считающаяся классическим примером нейтралитета Швейцария. Политика невмешательства любым способом в военные конфликты, в том числе в виде оказания военной помощи, в этом государстве была установлена Парижским мирным договором в 1815 году. Более того, начало швейцарского нейтралитета можно датировать поражением Швейцарской конфедерации в битве при Мариньяно в сентябре 1515 года и последовавшее в 1516 году подписание мирного договора с Францией.

С тех пор Швейцария не участвовала ни в одном вооруженном конфликте, не становилась членом военных союзов и даже в ООН вступила только в 2002 году. В 2022 году во время Всемирного экономического форума в Давосе тогдашний президент Швейцарии Игнацио Кассиса, в частности, заявил, что законы о нейтралитете Швейцарии основаны на принципах Гаагского соглашения, которые включают «неучастие в войнах и непредоставление войск или оружия воюющим сторонам и не предоставление переходных прав» на вооружения.

Но нынешнее руководство и парламент Швейцарии решили обойти просуществовавшие более двухсот лет правила. В прошлом году швейцарские законодатели после долгих прений одобрили продажу подлежащих ремонту 25 танков Leopard 2A4 немецкому концерну Rheinmetall Landsysteme Gmbh. Тогда утверждалось, что машины не попадут на Украину. Соглашение об «обратном импорте» 23 ноября 2023 года подписали Rheinmetall и швейцарское Федеральное управление вооружений. Руководство немецкого оборонного концерна также заверило, что боевые машины не будут отправлены на Украину.

Накануне в сети появились кадры прибытия в Германию первой партии Leopard 2A4 из Швейцарии в рамках обратного импорта, все 25 машин должны быть отправлены в ФРГ не позднее сегодняшнего дня. Пока доподлинно неизвестно, будут ли машины после технической проверки и ремонта переданы бундесверу или же Берлин отправит их Киеву.

Не исключено, что с учетом того, какая судьба постигла немецкие бронемашины в ходе прошлогоднего «контрнаступления» ВСУ, правительство ФРГ оставит ставшими очень нужными для собственной армии ОБТ себе. Однако если передача боевых машин Украине все-таки состоится, то на многовековом нейтралитете Швейцарии можно окончательно поставить жирный немецко-украинский крест.