Глава Минобороны раскритиковал конструктора «Уралтрансмаша» за срыв сроков изготовления новой САУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал работу главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения (АО "Уралтрансмаш") за срыв сроков производства новейшего перспективного артиллерийского комплекса "Коалиция СВ".

Во время проведения инспекции на екатеринбургском промышленном предприятии глава оборонного ведомства заявил, что армия остро нуждается в новейшем самоходном артиллерийском оружии. Шойгу подчеркнул, что по планам Минобороны новые артиллерийские комплексы должны полноценно работать уже в текущем году, однако на предприятии затягивают сроки их массового производства.

Вы кончайте тут дурака валять, ребята! Мы этим занялись плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас всё так спокойненько, так сказать, хорошо.

- сказал Шойгу конструкторам.

Министр обороны добавил, что новейшие САУ являются крайне востребованными, и, исходя из этого, необходимо ускорить проведение работ по испытаниям и скорейшему началу их серийного производства. По словам главы оборонного ведомства, промышленности нужно увеличить объемы выпуска и ремонта САУ.

Генеральный директор предприятия "Уралтрансмаш" Олег Емельянов доложил главе Минобороны, что объем производства артиллерийских систем в 2023 году увеличился в шесть раз, по сравнению с объемами 2022 года.

По итогам работы на предприятии министр обороны отметил, что на "Уралтрансмаше" произошли кардинальные изменения, появилось значительное количество новейшего оборудования, в связи с чем произошло существенное увеличение объемов производства.