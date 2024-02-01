Министр обороны Греции не исключил продажу США «лишних» артиллерийских снарядов для Украины

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Греция не исключает поставки Украине боеприпасов, но только с истекающим сроком годности. С таким заявлением выступил министр обороны страны Никос Дендиас, пытаясь объяснить появившуюся информацию о том, что США просят у греков оружие для Киева.
Греческие журналисты попросили министра обороны прокомментировать слухи, что США одобрили поставку Греции истребителей F-35, ожидая от Греции компенсацию. А получить американцы хотели бы оружие и боеприпасы для Украины. Дендиас практически подтвердил данную информацию, но заявил, что Афины могут поставить Киеву только "лишние" боеприпасы или с истекающим сроком годности, которые и так нужно будет менять. В общем, это никак не отразится на оборонных возможностях Греции, а наоборот, принесет большие доходы.
- заявил министр.
Согласно данным греческих ресурсов, США планируют закупить у греков для Украины порядка 50 тысяч 105-мм снарядов, 20 тысяч 155-мм, а также 5 тысяч снарядов калибра 203 мм. За все это американцы предлагают грекам 47 млн. долларов, сделка находится на завершающем этапе.