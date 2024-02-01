Войти
Военное обозрение

Министр обороны Греции не исключил продажу США «лишних» артиллерийских снарядов для Украины

302
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Греция не исключает поставки Украине боеприпасов, но только с истекающим сроком годности. С таким заявлением выступил министр обороны страны Никос Дендиас, пытаясь объяснить появившуюся информацию о том, что США просят у греков оружие для Киева.

Греческие журналисты попросили министра обороны прокомментировать слухи, что США одобрили поставку Греции истребителей F-35, ожидая от Греции компенсацию. А получить американцы хотели бы оружие и боеприпасы для Украины. Дендиас практически подтвердил данную информацию, но заявил, что Афины могут поставить Киеву только "лишние" боеприпасы или с истекающим сроком годности, которые и так нужно будет менять. В общем, это никак не отразится на оборонных возможностях Греции, а наоборот, принесет большие доходы.

Есть боеприпасы, срок годности которых истечет в обозримом будущем, следовательно, это означает, что нам так или иначе придется заменить их в какой-то момент, и они могут быть проданы (...) уверяю вас: поскольку у нас море потребностей, десятки миллионов, которые мы можем получить от определенных вещей, очень полезны

- заявил министр.

Согласно данным греческих ресурсов, США планируют закупить у греков для Украины порядка 50 тысяч 105-мм снарядов, 20 тысяч 155-мм, а также 5 тысяч снарядов калибра 203 мм. За все это американцы предлагают грекам 47 млн. долларов, сделка находится на завершающем этапе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Украина
Продукция
F-35
Похожие новости
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
19.11.2021
Российский эксперт в беседе с «Джумхуриет»: конфликт может быть спровоцирован в любой момент (Cumhuriyet, Турция)
24.12.2020
Milliyet (Турцию): политика по Крыму
08.12.2020
С-400: больше, чем оружие (Cumhuriyet, Турция)
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
15.10.2018
Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 05:14
  • 58907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 16:04
  • 0
Военные приготовления НАТО (февраль-март)
  • 31.01 15:38
  • 9
В России испытали дрон «Перун» с «Конкурсом»
  • 31.01 15:13
  • 1
Станут ли законной целью украинские корабли в Балтийском море? Продолжение
  • 31.01 12:44
  • 0
САУ «Коалиция-СВ» миф или правда?
  • 31.01 12:17
  • 389
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.01 07:49
  • 0
Ответ Сергею-82
  • 31.01 05:31
  • 1
О танках СССР/РФ