Министр обороны Греции не исключил продажу США «лишних» артиллерийских снарядов для Украины

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Греция не исключает поставки Украине боеприпасов, но только с истекающим сроком годности. С таким заявлением выступил министр обороны страны Никос Дендиас, пытаясь объяснить появившуюся информацию о том, что США просят у греков оружие для Киева.

Греческие журналисты попросили министра обороны прокомментировать слухи, что США одобрили поставку Греции истребителей F-35, ожидая от Греции компенсацию. А получить американцы хотели бы оружие и боеприпасы для Украины. Дендиас практически подтвердил данную информацию, но заявил, что Афины могут поставить Киеву только "лишние" боеприпасы или с истекающим сроком годности, которые и так нужно будет менять. В общем, это никак не отразится на оборонных возможностях Греции, а наоборот, принесет большие доходы.

Есть боеприпасы, срок годности которых истечет в обозримом будущем, следовательно, это означает, что нам так или иначе придется заменить их в какой-то момент, и они могут быть проданы (...) уверяю вас: поскольку у нас море потребностей, десятки миллионов, которые мы можем получить от определенных вещей, очень полезны

- заявил министр.

Согласно данным греческих ресурсов, США планируют закупить у греков для Украины порядка 50 тысяч 105-мм снарядов, 20 тысяч 155-мм, а также 5 тысяч снарядов калибра 203 мм. За все это американцы предлагают грекам 47 млн. долларов, сделка находится на завершающем этапе.