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ТАСС

В Греции заявили, что смогут продать боеприпасы для Украины на десятки миллионов евро

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Флаги Украины и Греции
Флаги Украины и Греции.
Источник изображения: profile.ru

Глава Министерства национальной обороны Никос Дендиас сообщил, что среди них могут быть боеприпасы с истекающим сроком годности

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Греция может продать лишние боеприпасы или боеприпасы с истекающим сроком годности для поставок Украине на десятки миллионов евро. Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас в интервью радиостанции Real Fm.

Ведущий попросил Дендиаса прокомментировать сообщения, что США просят у Греции оружие для Украины в качестве компенсации за продажу Афинам истребителей F-35. "Соединенные Штаты неоднократно просили Грецию передать излишки боеприпасов Украине. Это не то, чего мы не знаем или что не является широко известным. С другой стороны, хочу искренне сказать, что есть боеприпасы, срок годности которых истечет в обозримом будущем, следовательно, это означает, что нам так или иначе придется заменить их в какой-то момент, и они могут быть проданы. Это принесет очень большой доход греческим вооруженным силам, а мы нуждаемся в этом", - сказал Дендиас.

"Полезно иметь вещи, которые либо являются для нас лишними, либо имеют срок годности, и, следовательно, нам придется их заменить, чтобы иметь возможность продать их и на эти деньги купить что-то еще", - отметил глава Минобороны. "Не хочу сообщать подробности, потому что есть элемент секретности, но уверяю вас: поскольку у нас море потребностей, десятки миллионов [евро], которые мы можем получить от определенных вещей, очень полезны", - подчеркнул министр.

Греческий информационный портал Pentapostagma.gr ранее сообщал, что США планируют закупить у Греции 50 тыс. снарядов калибра 105 мм, 20 тыс. снарядов калибра 155 мм и 5 тыс. снарядов калибра 203 мм, чтобы пополнить украинские запасы вооружений. По его информации, переговоры об этом находятся на заключительной стадии, а общая цена, которой добивалась греческая сторона, составляет $47 млн. В связи с намерением властей Греции продать снаряды США для поставок Украине портал отмечал, что обороноспособность греческих островов будет ослаблена, поэтому необходимо немедленно пополнить запасы боеприпасов, горючего и продовольствия на островах и в области Эврос на греко-турецкой сухопутной границе. 

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Страны
Греция
США
Украина
Продукция
F-35
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