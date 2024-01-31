«Страна успешно перевооружается»: шведская пресса сделала вывод о состоянии военной промышленности в России

Несмотря на экономические санкции, введенные против России странами Запада, оборонная промышленность РФ демонстрирует высокие темпы развития и стремительно наращивает объемы производства продукции военного назначения. К такому выводу в беседе со шведским телеканалом пришел аналитик Мартин Краг.

По утверждению эксперта, сейчас Россия активно увеличивает свой военный потенциал. Страна может производить вооружения и военную технику самостоятельно, невзирая на все ограничения из-за санкций. Краг связывает такую ситуацию с наследием советской системы, оборонная промышленность которой работала на укрепление военного потенциала страны и отличалась самодостаточностью.

Страна успешно перевооружается. Это довольно необычно, поскольку лишь немногие страны стремились к самодостаточности в вопросе развития своей военной промышленности

- приводит шведская пресса слова аналитика.

Краг привел и некоторые цифры, которыми он располагает. По словам аналитика, военно-промышленный комплекс Российской Федерации в настоящее время состоит из 1300 компаний, на которых трудится в совокупности около 2 миллионов сотрудников.

Такое состояние российской военной промышленности позволяет производить вооружения, военную технику и боеприпасы куда оперативнее и в большем количестве, чем страны Запада, оборонно-промышленные комплексы которых создавались и функционировали по принципиально иным правилам, чем российские предприятия ВПК.