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ТАСС

В МФТИ заявили, что нехватка ресурсов заставляет Японию бороться за спасение каждого зонда

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Посадочный аппарат SLIM в представлении художника. Слева от него, в прыжке, отделяется лунопрыг, специфическая японская разновидность планетохода
Посадочный аппарат SLIM в представлении художника. Слева от него, в прыжке, отделяется лунопрыг, специфическая японская разновидность планетохода.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Японцы превосходят всех своим поистине самурайским упорством, добиваясь успеха в предположительно безнадежных ситуациях, подчеркнул руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии Александр Родин

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Внезапное "оживление" японского лунного модуля SLIM является примером того, как постоянная нехватка ресурсов и отсутствие полноценной космической индустрии заставляет японских инженеров бороться за спасение каждой потерянной космической миссии. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Александр Родин.

Вчера специалисты японского космического агентства JAXA сообщили, что им удалось восстановить связь с лунным модулем SLIM, который был выключен через несколько часов после посадки, состоявшейся 20 января этого года. Отключение аппарата было связано с тем, что SLIM сел на поверхность луны под неудачным углом, при котором лучи Солнца относительно редко освещают его солнечные батареи.

"У успехов японских коллег есть объективные причины. Будучи фактически оккупированной США, Япония почти лишена собственной ракетно-космической промышленности. Немногочисленные научные миссии там реализуются очень компактными командами при жесточайшим дефиците ресурсов. Нам, пионерам космоса, сегодня оказавшимся в непростой ситуации, есть чему поучиться у восточных соседей", - считает Родин.

Два дня назад ситуация с солнечным освещением SLIM изменилась в лучшую сторону, что привело к пробуждению посадочного модуля и позволило ему возобновить научную работу и передать полученные фотографии поверхности Луны на Землю. Сейчас ученые продолжают изучать свойства пород и лунной поверхности при помощи мультиспектральной камеры модуля.

"Пожалуй, японцы превосходят всех своим поистине самурайским упорством, добиваясь успеха в предположительно безнадежных ситуациях. Яркий пример - японские миссии на Марс и Венеру, когда аппараты удалось вернуть на нужные траектории через многие годы после грубых ошибок в баллистике. Венерианский зонд "Акацуки" к тому же еще смог получить очень значимые для науки данные", - подытожил Родин.

О японской лунной миссии

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Японский модуль также оснащен двумя небольшими роботами. Планировалось, что после прилунения каждый из них будет использовать собственную широкоугольную камеру для съемки. Робот LEV-1 высотой 30 см применяет пружины для передвижения. Он также играет роль устройства для записи и передачи данных на Землю. Робот LEV-2 имеет форму шара диаметром около 8 см и весом 250 гр. 

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