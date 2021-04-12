Гендиректор ЕКА: полет Гагарина стал источником вдохновения для европейской космонавтики

Новый генеральный директор Европейского космического агентства — о планах дальнейшего сотрудничества с Россией, о будущем МКС, а также о любви к русскому балету

Новый генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер назвал источником вдохновения для европейской космонавтики полет Юрия Гагарина в космос, а также охарактеризовал Россию как один из ориентиров для агентства в этой отрасли. В первом интервью для российских СМИ, которое он предоставил агентству ТАСС, глава организации подробно рассказал о планах дальнейшего сотрудничества с Россией, о будущем МКС, а также о любви к русскому балету.

- Совсем недавно вы вступили в должность генерального директора агентства. Как вы себя ощущаете на новом месте, особенно учитывая, что это произошло в столь непростой для человечества период?

- Первый месяц было довольно напряженно: много работы, плюс ситуация с COVID-19 накладывает определенные ограничения. Например, я, к сожалению, не могу путешествовать, чтобы встретиться с моими партнерами, многие из нас работают удаленно, как и я сам. В таком контексте это особенный опыт, но, к счастью, я уже 20 лет в ЕКА и знаю наших сотрудников, наших партнеров. Я в работе с первого дня, потому что знаком с ситуацией. Было трудно, но для меня это большое удовольствие.

- В этом году отмечается 60-я годовщина первого полета человека в космос. Что значит эта дата для ЕКА и для вас лично?

- Это очень важный год. Пользуясь случаем, хочу поздравить Россию с 60-й годовщиной первого полета человека в космос - Юрия Гагарина. Конечно же, этот год важен и для нас как агентства, потому что мы вдохновлялись этим событием.

Как вы знаете, у нас в ЕКА есть своя программа пилотируемых полетов и много астронавтов готовятся к полету в рамках будущих миссий. Тома Песке отправится на Международную космическую станцию (МКС) в конце апреля. Я бы хотел поблагодарить наших российских партнеров и NАSА, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Канаду за то, что отдали такую привилегию Тома Песке: стать командиром экипажа в последние несколько недель его пребывания на борту космической станции. Затем его сменит Маттиас Маурер, а после него будет Саманта Кристофоретти в следующем году. Так что у нас впереди интенсивная программа.

Мы очень гордимся тем, что в рамках МКС нам удается тесно взаимодействовать с Россией и другими нашими партнерами: США, Японией, Канадой.

Все три наших астронавта, которые отправятся на МКС, хорошо знают Россию, они говорят на русском, были на Байконуре, прекрасно знакомы со Звездным городком. И это международное сотрудничество прекрасно функционирует

ЕКА - это, определенно, сильный партнер, и мы придерживаемся международного подхода к использованию космоса. Разумеется, в мирных целях, согласно нашей конвенции. Я вижу, как развивается наше сотрудничество с международными партнерами, и это возможность строить мосты между странами и политическими системами. Даже если иногда возникает напряженность на политическом уровне, в космосе мы очень хорошо работаем вместе. В этом сила космоса, и наше агентство радо быть партнером для разных государств на этом направлении.

- Вы сказали, что первый полет человека в космос стал источником вдохновения для ЕКА. А что стало вдохновением для вас лично? Почему вы решили посвятить свою жизнь космосу?

- Когда мне было семь лет, состоялась посадка экипажа Нила Армстронга на Луну, и это действительно вдохновило меня узнать о том, что из себя представляет космос, что там происходит. Так что да, космический полет, астронавты, космонавты - все это очень вдохновляет.

Когда учился в университете, я подал заявление на участие в космической программе. Австрия тогда как раз искала кандидатов в космонавты для полета на станцию "Мир". Я тогда еще был слишком молод и не закончил обучение в университете, но все равно подал заявление, потому что решил, что это очень захватывающе. У меня не вышло

В тот год выбрали Франца Фибёка. Но я все равно его большой поклонник. Не только потому что он австриец, но и потому что он летал на станцию "Мир". Это очень вдохновляло и подталкивало к новым свершениям на протяжении моей карьеры, а также стимулировало интерес и любознательность в течение всей жизни.

- Можете ли вы рассказать, чем любите заниматься в свободное от работы время? Какие у вас хобби?

- Что я делаю, когда не на работе? Я очень много работаю, так что в этом смысле есть определенная проблема. Я люблю свою работу, она и есть мое хобби. Так что я не чувствую стресса, мне нравится то, чем я занимаюсь.

Конечно же, мне требуется смена физической и умственной деятельности, поэтому я занимаюсь разными видами спорта. Я из Австрии, так что мне нравятся горные лыжи, сноуборд, я катаюсь на велосипеде, занимаюсь гимнастикой, ну и другими вполне обычными вещами.

Конечно же, мне иногда нужен отдых. Я провожу время с семьей, изучаю культуру, хожу в театры, слушаю музыку. Мне очень нравится это делать вместе с родными: ходить на концерты, на спектакли, на балет, особенно на русский балет. Он очень известен, и я обожаю его.

- А когда вы последний раз ходили на русский балет?

- Я смотрел балет в Мариинском театре, но это было много лет назад. В последний же раз я смотрел русский балет в Инсбруке, там выступала очень мощная труппа. Это было перед [очередным] ковидным локдауном в декабре прошлого года. Это был фантастический балет, очень впечатляющий.

Мне и правда повезло: я успел посмотреть пять постановок за полтора месяца. Но после локдауна я больше не имел такой возможности.

- Позвольте задать несколько вопросов о сотрудничестве с Россией. В частности, какое место оно занимает в вашей работе? На каких совместных проектах ЕКА и РФ планируют сосредоточиться в ближайшие годы?

- Конечно же, Россия - крупная и пользующаяся уважением космическая держава. Как вы знаете, наше партнерство длится уже десятилетия, оно включает в себя запуски ракет - у нас очень успешный опыт использования ракет-носителей "Союз". Также это пилотируемые полеты в космос, межпланетные перелеты, эксперименты на космических станциях.

У нас много областей сотрудничества с Россией, и самый крупный проект - это "ЭкзоМарс". Первая часть миссии - орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы (TGO), который с 2016 года находится на орбите и показывает отличные результаты. Европейские и российские инструменты позволяют изучать атмосферу и окружающую среду Марса, и довольно успешно.

Недавно у меня была возможность поговорить с господином Рогозиным в середине марта, и мы обсудили успешный полет уже находящегося на орбите Марса TGO.

Сейчас мы сосредоточены на второй части программы "ЭкзоМарс" — это "ЭкзоМарс-2022". Она состоит из российского модуля с посадочной платформой и ровера, который предоставило ЕКА. Они готовы к запуску в следующем году

Было очень приятно побеседовать с главой Роскосмоса, но, к сожалению, только по видео, потому что сейчас мы не можем путешествовать. Мы согласились, что фокусировка на миссии "ЭкзоМарс" является для нас приоритетной задачей.

Кроме того, у нас хорошее сотрудничество по Луне, в частности миссия "Луна-25". Там на борту будет камера от ЕКА, "Пилот-Д", которую уже отправили в Россию для запуска, он состоится в октябре этого года. Для России "Луна-25" станет первым аппаратом с европейскими приборами на борту, который отправится на естественный спутник Земли.

После "Луны-25" будет еще один спускаемый аппарат, который запустят в рамках миссии "Луна-27". Он будет снабжен европейской системой навигации для точной посадки, а также европейской бурильной установкой. Оба инструмента сейчас находятся в разработке. Но дополнительно ЕКА планирует предоставить наземную поддержку всех трех лунных миссий с 25-й по 27-ю.

Также, возможно, стоит упомянуть, что робот European Robotic Arm будет запущен на российском многофункциональном модуле "Наука", который вскоре станет частью МКС. Это очень важный элемент нашего партнерства с Россией, которое мы строим уже много лет. У нас много проектов с Россией, и я очень рад этому. Мы бы очень хотели поблагодарить наших российских партнеров за тесное сотрудничество, и я с нетерпением жду в будущем следующих шагов, особенно в рамках миссии "ЭкзоМарс".

- Вы подняли тему ракет-носителей и, как я понимаю, вы по-прежнему намерены использовать ракеты "Союз", по крайней мере, в ближайшие годы. А планируете ли вы использовать российские носители нового поколения "Союз-5" или "Ангара"?

- Ракеты-носители - это еще один замечательный пример сотрудничества между ЕКА и Россией. Arianespace успешно запускает российские "Союзы" с космодрома Куру уже почти десять лет. Это очень эффективная программа, и мы бы хотели продолжить это сотрудничество в ближайшем будущем.

Что касается новых ракет, то мы сейчас работаем над целой серией запусков в рамках программ Ariane 6 и Vega-C. И конечно же, мы сфокусируемся на эксплуатации этих носителей после первого запуска, который запланирован на следующий год. Мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить надежность и экономическую эффективность при использовании этих ракет.

- Не могли бы вы уточнить предварительную дату первого полета Ariane 6?

- Первый полет Ariane 6 запланирован на следующий год, у нас сейчас как раз идет обсуждение. Пока нет четкой даты, но это скорее всего случится примерно во второй половине следующего года. Мы определимся в течение пары недель.

- Как вы оцениваете роль МКС в научном прогрессе? Каковы прогнозы ЕКА относительно будущего станции?

- У МКС очень важная роль.

Невозможно переоценить роль МКС для науки и для изучения космоса, а также для международного сотрудничества и политики сближения, если можно так выразиться. Это уникальный проект, который дает стольким странам возможность проводить огромное количество научных экспериментов. Также он позволяет увидеть, на что мы способны, когда объединяем усилия и работаем сообща

Мы в ЕКА решительно настроены продолжать работу на МКС до 2024 года в рамках существующего соглашения. Также мы выступаем за продление этих операций после 2025 года. Конечно, потребуются новые решения, но мы очень настроены на то, чтобы добиться этого. На будущее мы анонсируем ряд коммерческих инициатив в космосе и усилий, внедрим их проекты на станции. Одно из таких направлений - это полеты коммерческих участников экспедиций, в чем Россия уже накопила большой опыт.

Я полагаю, что будущее МКС, как и всей космической индустрии, будет более коммерческим и будет включать больше частных проектов. Именно этого я ожидаю в отношении космической станции. Я также ожидаю, что будут поступать инвестиции из частного сектора.

Это не значит, что правительственные космические агентства покинут станцию, по крайней мере не со стороны ЕКА. Но это значит, что МКС станет уникальной платформой для государственно-частного партнерства. Вот так я вижу это, и мне кажется, что это довольно интересный вектор развития.

- На МКС периодически случаются технические проблемы. Если они станут критическими, где ЕКА планирует продолжать эксперименты в условиях микрогравитации? Готовы ли вы присоединиться к России, если она предложит создать новую космическую станцию?

- Конечно, сейчас МКС нуждается в модернизации или замене некоторых элементов, и нам необходимо сохранить присутствие на низкой околоземной орбите, это очевидно. Поэтому ЕКА, как и наши коллеги из России, сейчас анализирует не только то, как улучшить МКС и повысить ее эффективность, но и что делать в "постэмкаэсную" эру.

Одна из тем, над которой мы сейчас работаем, - это модернизация европейского модуля "Коламбус". Европейская стратегия освоения космоса включает ряд ключевых моментов. Первый - это люди и низкая околоземная орбита. Второй - люди за пределами этой орбиты. Третий - робототехническое исследование Марса. Четвертый - робототехническое исследование Луны. Все эти темы связаны между собой, что показывает большую важность нашего присутствия на низкой околоземной орбите.

- Вы упомянули робототехническое исследование Луны, а я как раз хотел спросить вас о лунной базе. Китай объявил о предложении построить свою станцию вместе с Россией и, возможно, с ЕКА, если вы согласитесь на это. Заинтересованы ли вы в этом проекте? Обсуждали ли вы его с Россией и Китаем?

- Работа на поверхности Луны обсуждается рядом космических агентств, в том числе ЕКА. Это могло бы стать следующим шагом в освоении космоса и принести прорывные научные и технологические достижения. Также это помогло бы нам найти новые ресурсы, а Луна стала бы платформой для будущих миссий в дальнем космосе.

Что касается сотрудничества с Китаем и Россией — мы, конечно же, пристально следим за этими планами. Пока что мы видели только объявление о создании международной лунной исследовательской станции. Наши китайские партнеры связались с нами неформально, и я ожидаю дополнительной информации, чтобы лучше понять, в каких условиях все будет происходить

Господин Рогозин как раз упоминал об этом в ходе нашего разговора в марте. Но я жду, когда появится больше информации и будет озвучено более формальное предложение касательно того, во что это выльется и какое значение будет иметь. Было бы интересно увидеть этот российско-китайский проект.

Я бы хотел напомнить, что ЕКА участвует в лунном проекте Gateway в рамках программы Artemis. В том числе это элементы, которые мы готовим со стороны Европы, в ЕКА. В этом контексте исследование Луны для нас очень важно.

- Возможно, вы планируете посетить Россию, чтобы встретиться с Дмитрием Рогозиным лично, когда границы вновь откроют?

- Сейчас границы закрыты, путешествовать очень трудно, много ограничений. Да и в некоторой степени опасно.

Я немало впечатлен стратегией вакцинации в России. Сейчас вакцинация проходит и в Европе. Я надеюсь, что вакцины вскоре позволят нам всем возобновить путешествия.

Пока что у меня нет конкретных планов по визиту в Россию, но я, конечно же, надеюсь, что условия позволят мне вскоре отправиться туда. Кроме того, господин Рогозин любезно пригласил меня посетить Россию, и я был бы очень рад это сделать. Пока что даты нет, но как только обстоятельства и мой календарь сложатся, я буду рад поехать туда.