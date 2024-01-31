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ТАСС

Лавров: поставляемое Западом на Украину оружие уже обнаружили в Северной Европе и Газе

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

По словам главы МИД РФ, Киев "делает бизнес" на смерти

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Киев "делает бизнес" на смерти: поставляемое ему Западом оружие уже обнаружено в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, а также в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

"Оружие [Запада для Украины] расползается по всему миру. Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чем угодно, в том числе на смерти. Оружие, которое поставляет Запад украинскому режиму, обнаружено было не только в зонах конфликта на Ближнем Востоке, но уже и нелегальные партии зафиксированы в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, в секторе Газа", - отметил глава дипведомства.

Он также подчеркнул, что Запад создает множество площадок для того, чтобы "продвигать линию не по украинскому кризису, а чтобы продвигать свою линию против России", "используя хорошие манеры многих стран глобального Юга", которым иногда просто неудобно отказаться от приглашения на ту или иную конференцию. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Лавров Сергей
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